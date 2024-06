L’AUF organise deux jours de doctoriales en médecine traditionnelle à l’UAC

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) en collaboration avec l’Institut de recherche pour le développement (IRD), organise des doctoriales en médecine endogène au profit de jeunes doctorants sur le campus d’Abomey-Calavi. Les travaux prévus pour durer deux jours ont été lancés lundi 03 juin 2024 par Joachim GBENOU, recteur de l’Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (UNSTIM), représentant le ministre de l’enseignement supérieur. Il avait à ses côtés, Ouidad TEBBAA, directrice régionale Afrique de l’ouest de l’AUF, et Agnès AUBOUY, chercheur à l’IRD.

Des étudiants béninois, et de la sous-région prennent part sur le campus d’Abomey-Calavi, à deux jours de doctoriales sur la médecine endogène. Ces doctoriales ouvertes lundi dernier vont durer deux jours.

Intervenant à l’occasion de la cérémonie d’ouverture, la directrice régionale Afrique de l’ouest de l’AUF a souligné que la thématique de médecine endogène sur laquelle les apprenants se sont engagés depuis des années, est « une thématique phare en Afrique » car, dira-t-elle, « c’est à partir des connaissances, des savoirs traditionnels africains que se sont développées dans les universités, des recherches extrêmement importantes qui aujourd’hui, donnent des résultats extrêmement probants et positionnent l’Afrique, le continent africain dans son ensemble et la sous-région particulièrement, comme l’une des régions phares dans ce domaine ». Ouidad TEBBAA a exprimé la fierté de l’AUF, d’accompagner les apprenants. Elle n’a pas manqué de rappeler les assises internationales de médecine traditionnelle, dont la première édition a eu lieu à Dakar en octobre 2023 ; et la seconde édition qui aura lieu cette année 2024 à Abidjan en Côte d’Ivoire, sur l’intégration de ces savoirs traditionnels, de ces médecines traditionnelles, dans la médecine moderne.

La directrice sous-régionale de l’AUF a évoqué un atelier de formation en médecine endogène des tradi-praticiens, organisé il y a environ deux semaines, avec la création d’un réseau, celui de coopération du Conseil des ministres de l’organisation des Etats islamiques, et le réseau des académies de sciences, et l’académie nationale des sciences et techniques du Sénégal.

Se référant à sa mission de participation au renforcement des capacités propres de l’enseignement supérieur, et de la recherche des pays partenaires de l’IRD, et la transmission du savoir, ces doctoriales selon Agnès AUBOUEY, sont « l’expression concrète » de la mission ici au Bénin, avec les étudiants et l’ensemble des étudiants de l’Afrique de l’ouest.

Pour le recteur de l’UNSTIM, ces doctoriales sont une occasion de « célébration de la science, d’abord endogène, pour revenir à la science moderne » ; beaucoup de gens ayant cru que la science endogène n’a plus de valeur alors que tout ce qui est fait maintenant, tire sa source d’elle. Ces rencontres de deux jours en médecine endogène selon Joachim GBENOU, permettront aux participants de présenter ce qu’ils ont appris au cours de leur formation ; et c’est suite à cette formation à répéter qu’ils auront de la connaissance dans le domaine. Il a rappelé l’ambition des chercheurs béninois, de la sous-région, de l’Afrique entière, et par-delà le monde, de mettre l’accent sur les sciences endogènes, particulièrement la médecine endogène pour tirer tout le bien qui existe encore et qui sommeille. « La médecine moderne n’a pas encore tout mis en œuvre et n’arrive pas à guérir tous les maux, toutes les maladies. On a toujours recours à la médecine endogène pour se soigner et pour aller très loin, là où la médecine moderne n’arrive pas à aller », a souligné le représentant du ministre pour qui, ces doctoriales constituent une activité de valorisation des participants, la médecine traditionnelle en Afrique de l’ouest, et de par le monde, fin de booster le développement pour le bien-être et la santé de tous. Procédant au lancement officiel des doctoriales, il a formulé le vœu que les assises internationales et les travaux de qualité après Abidjan, aient lieu au Bénin en 2025.

Les participants à ces doctoriales prendront part à plusieurs autres activités au cours de la semaine.

F. A. A.

4 juin 2024 par