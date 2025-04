L’ATIDI assure le prêt de 507,5 millions d’euros de la Deutsche Bank au Bénin

– La facilité permettra au gouvernement du Bénin d’entreprendre un exercice critique de reprofilage de la dette pour racheter une partie des euro-obligations du pays.

L’African Trade & Investment Development Insurance (ATIDI) a soutenu la dernière transaction financière de la République du Bénin, en fournissant une garantie de deuxième perte pour le prêt de 507,5 millions d’euros de la Deutsche Bank au pays. Ce prêt, d’une durée de 15 ans, soutiendra le programme de développement durable du pays.

Cette transaction importante renforce l’engagement d’ATIDI à débloquer l’accès à des solutions financières innovantes qui renforcent la stabilité économique et le développement durable dans toute l’Afrique.

Le prêt à terme amortissable de premier rang non garanti, arrangé uniquement par la Deutsche Bank, bénéficie d’une garantie en première perte de 200 millions d’euros de la part de l’Association internationale de développement (IDA), qui fait partie du Groupe de la Banque mondiale. La garantie de deuxième perte de l’ATIDI complète cette structure en couvrant le solde du principal et des intérêts, renforçant ainsi la confiance des investisseurs et réduisant les coûts de financement pour le Bénin.

« Ce financement historique démontre le pouvoir des partenariats stratégiques dans le déblocage d’investissements durables pour les économies africaines. Notre collaboration avec la Deutsche Bank pour soutenir la République du Bénin souligne le rôle essentiel de l’ATIDI dans la facilitation de solutions financières innovantes qui renforcent la résilience fiscale. En fournissant une garantie de deuxième perte, nous contribuons à assurer au Bénin un financement à long terme et rentable, renforçant ainsi sa stabilité économique tout en canalisant les ressources vers ses objectifs de développement durable », a déclaré Manuel Moses, directeur général de l’ATIDI.

La participation de l’ATIDI souligne son rôle unique dans la fourniture de solutions d’atténuation des risques qui permettent aux États africains d’accéder à des financements à long terme, rentables et à des conditions favorables. Cette transaction est la première garantie soutenue par l’IDA dans le cadre de la nouvelle plateforme de garantie de la Banque mondiale lancée en juillet 2024.

Principales caractéristiques

La facilité permettra au Bénin de disposer d’une marge de manœuvre budgétaire pour reprofiler sa dette, assurant ainsi sa viabilité financière à long terme. Les économies réalisées grâce à cette transaction seront affectées à des projets prioritaires relevant du cadre des ODD du Bénin. La garantie partielle de risque de l’IDA et la couverture d’assurance en deuxième perte de l’ATIDI offrent une solide atténuation des risques, renforçant la confiance des investisseurs et assurant la bonne exécution de la facilité.

Maryam Khosrowshahi, directrice générale de la Deutsche Bank, a déclaré que cette opération consolidait la position de la banque en tant qu’arrangeur de premier plan pour les transactions complexes sur le continent africain.

« Nous sommes fiers d’avoir agi en tant qu’unique chef de file et unique prêteur de la République du Bénin dans le cadre de cette transaction inédite avec l’IDA et l’ATIDI. Nous avons tiré parti de notre expérience en matière de financement avec la République du Bénin, de nos excellentes relations avec le conseiller de la République, Rothschild & Co, et de notre vaste expérience en matière de transactions avec le Groupe de la Banque mondiale et l’ATIDI pour mettre en place ce financement crucial de manière efficace et opportune. Le timing était en effet essentiel puisque la facilité a été signée le 8 janvier 2025, en même temps que l’annonce d’une offre publique d’achat visant jusqu’à 250 millions d’euros d’obligations EUR2032 du Bénin et d’une nouvelle émission obligataire de 500 millions d’USD pour compléter les besoins budgétaires du pays à l’horizon 2025 », a-t-elle déclaré.

Le prêt a été conclu parallèlement au retour du Bénin sur les marchés internationaux des capitaux par le biais d’une émission obligataire de 500 millions d’USD. Une partie du produit du prêt a été affectée à un exercice de reprofilage de la dette, y compris le rachat de l’obligation EUR 2032 du Bénin. En allongeant la maturité moyenne de son portefeuille de dette publique et en réalisant des économies substantielles sur le service de la dette, le Bénin peut réorienter les fonds vers des initiatives stratégiques dans le cadre du financement des ODD, ce qui aura un impact social et économique à long terme.

L’ATIDI reste à l’avant-garde de la réduction des risques des économies africaines et de la facilitation des solutions financières transformatrices. Grâce à des partenariats avec des institutions financières mondiales comme la Deutsche Bank et des partenaires de développement comme le Groupe de la Banque mondiale, l’ATIDI continue de fournir des produits d’assurance-crédit et d’assurance-investissement innovants qui favorisent une croissance durable en Afrique.

