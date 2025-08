L’ATDA-VN veut atteindre une production d’un million de tonnes de riz

L’Agence Territoriale de Développement Agricole Vallée du Niger (ATDA-VN), couvrant les communes de Malanville et de Karimama veut combler le déficit en matière de riz au Bénin. Elle envisage une production record de 01 millions de tonnes pour la campagne 2026-2027.

Pour la campagne 2026-2027, l’ATDA-VN veut atteindre une production de 01 million de tonnes de riz paddy (non décortiqué) et accroître significativement les rendements des principales spéculations maraîchères. Ces objectifs ont été clairement définis au cours des travaux de deux ateliers tenus à Dassa, dans le département des Collines, fin juillet dernier.

En effet, le Programme National de Développement de la Filière Riz (PNDF-Riz), lancé en 2018 et coordonné par l’ATDA-VN au niveau national, visait dès l’origine une production d’un million de tonnes à l’horizon 2025. Selon une publication du gouvernement, grâce aux efforts conjoints, la production est passée de 363 000 tonnes en 2018 à 531 000 tonnes en 2022, soit une progression de 46 %. Toutefois, le Bénin reste déficitaire en riz.

Pour combler ce déficit et atteindre les objectifs fixés, les participants ont convenu de renforcer :

– l’extension des superficies cultivées via les aménagements hydroagricoles ;

– d’amélioration des rendements à l’hectare par l’usage de semences certifiées et la diffusion des bonnes pratiques agricoles ;

– les capacités de transformation du riz local ;

– la promotion et la consommation du riz produit localement.

Des investissements pour une production durable dans la filière maraîchère

Pour ce qui concerne la filière maraîchère, les échanges ont permis d’identifier les priorités pour la campagne 2026-2027. Il s’agit notamment de faciliter l’accès des producteurs aux intrants agricoles (semences, engrais, pesticides) ; d’améliorer l’accès à l’eau sur les périmètres maraîchers par les aménagements hydroagricoles ; de mettre à disposition des équipements pour la production, la transformation et la commercialisation ; de développer les infrastructures de stockage et de conservation ; et de renforcer l’encadrement technique et managérial des acteurs à travers le conseil agricole et la formation.

Outre ces ambitions affichées pour les filières riz et maraichère, l’ATDA-VN s’est fixé également des objectifs pour quelques spéculations.

-Tomate : 360 000 tonnes

– Piment : 200 000 tonnes

– Oignon : 140 000 tonnes

– Gombo : 90 000 tonnes

– Pomme de terre : 840 tonnes

– Légumes feuilles : 72 565 tonnes

