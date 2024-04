L’ARMP invite des acteurs de 11 communes à une formation

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) invite des acteurs du système de la commande publique des Communes à prendre part à la 8e session de formation qu’elle organise du 8 au 12 avril 2024 à l’hôtel NIFUR de Bohicon. C’est à travers un communiqué en date du 29 mars 2024.

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) organise des sessions de formation sur le thème « Attribution du marché sur la base de l’offre évaluée économiquement la plus avantageuse : cas des marchés de travaux ». L’objectif est de renforcer les capacités des principaux acteurs de la chaine de la commande publique. La 8e session de cette formation se déroulera du 8 au 12 avril 2024, à l’hôtel NIFUR de Bohicon. Les participants à cette formation sont les Personnes Responsables des Marchés Publics ; les Chefs des cellules de contrôle des marchés publics et les directeurs ou responsables des services techniques des communes de Sô Ava, Tanguiéta, Tchaourou, Toffo, Tori, Toucountouna, Toviklin, Zagnanado, Za-Kpota, Zè et Zogbodomè. Les participants sont attendus le dimanche 7 avril 2024 à 17 heures à l’hôtel NIFUR de Bohicon. Pour la professionnalisation du système, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics invite les acteurs concernés à donner du prix à leur participation aux sessions de formation.

Akpédjé Ayosso

3 avril 2024 par ,