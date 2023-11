L’APPO approuve la création de la Banque africaine de l’énergie

A l’issue des travaux du 44ème Conseil des ministres de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO) tenue jeudi, 02 novembre 2023 à Cotonou, une vingtaine de résolutions ont été adoptées. Il s’agit notamment des diligences à mettre en œuvre pour l’opérationnalisation de la Banque Africaine de l’Energie au plus tard le 30 juin 2024.

Le Conseil des ministres de l’APPO a pris « note de la présentation des trois Documents Fondateurs - Accord d’Établissement, Charte et Accord de Siège négociés avec Afreximbank et demande au Secrétaire Général de soumettre au plus tard le 30 novembre 2023 les documents, à savoir l’Étude de Faisabilité et Plan d’Affaires, le Chronogramme de démarrage des opérations de la Banque et l’Étude de marché pour examen par les États respectifs ».

Il a été recommandé aux Etats membres « d’allouer à l’APPO un capital initial de 1,5 milliard de dollars US de la Banque, avec une contribution par Pays Membre fixée à 83 333 333 $ US, qui pourrait être payée en plusieurs versements avec un versement initial d’au moins 25 %. Les engagements de souscription par les Pays Membres devront être reçus au plus tard le 31 janvier 2024 ».

Selon les résolutions présentées par Samou Seidou Adambi, ministre de l’énergie, de l’eau et des mines et président du Conseil des ministres de l’APPO, il a été approuvé, entre autres, la transmission du projet d’Accord de Siège aux Chefs de Délégation des sept (07) Pays Membres ayant exprimé leur intérêt à abriter le Siège de la Banque Africaine de l’Energie pour examen et soumission de la version finale au Secrétariat au plus tard le 31 janvier 2024 ; le calendrier de sélection du Siège de la AEB tel que joint en Annexe I et demande au Groupe de Travail de veiller à ce que le processus de sélection soit conduit conformément aux Exigences Minimales et finalisé au plus tard le 31 mars 2024.

Les autres résolutions

Le Conseil a approuvé "la tenue d’une Session Extraordinaire du Conseil des Ministres à Brazzaville, République du Congo au plus tard le 31 mars 2024 pour examiner et approuver la recommandation du Groupe de Travail sur la sélection du Siège de la AEB ; la recommandation de réviser quelques catégories de primes du Personnel tel que joint en Annexe II ; la tenue du 1er Sommet des Chefs d’État au 1er Semestre 2024 ; la prise en charge de billets d’avion et perdiem des Ministres et Chefs de Délégation aux Sessions Ordinaires du Conseil des Ministres dans le Budget de l’Organisation pour un montant de 130 000 € ; la recommandation d’avoir le Cabinet Kouzolo comme Commissaires aux Comptes pour les exercices 2023 et 2024 ; les états financiers du Secrétariat pour les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 ; le Programme de Travail 2024 du Secrétariat et le un cycle budgétaire triennal (2024 - 2025 - 2026) d’un montant de 4 282 750 € par an avec la contribution de Pays Membre fixée tel qu’indiqué en Annexe V ».

Il a été procédé à la nomination de l’Administrateur Directeur Général de la SNH et Plénipotentiaire du Cameroun au Conseil des Ministres de l’APPO, SE Adolphe MOUDIKI et le Ministre des Hydrocarbures de la République du Congo, SE Bruno Jean-Richard ITOUA respectivement en qualité de Président et Vice-Président de l’APPO pour l’année 2024 ; de M. Stev Simplice ONANGA, Membre du Conseil Exécutif du Congo et M. Dominique WETSHONDO OSOMBA, Membre du Conseil Exécutif pour la RD Congo respectivement en qualité de Président et Vice-Président du Conseil Exécutif pour l’année 2024.

Le Conseil a confirmé la nomination des Membres suivants du Conseil Exécutif : M. Rémini Amine pour la République Algérienne Démocratique et Populaire et M. Essé Kouamé Bienvenu pour la République de Côte d’Ivoire.

Les membres de l’APPO ont ratifié la reconduction du Cabinet Kouzolo comme Commissaires aux Comptes pour l’année 2022.

Quid de l’APPO ?

L’APPO est une organisation intergouvernementale africaine créée pour servir de plateforme d’échange d’expertise et d’informations sur tous les aspects de l’industrie du pétrole et du gaz. Il s’agit notamment de partager les expériences, les technologies et les meilleures pratiques, de relever les défis et saisir les opportunités collectivement dans le secteur de l’énergie.

L’organisation compte dix-huit membres (Algérie, Angola, Bénin, Cameroun, Congo, RD Congo, Côte d’ivoire, Egypte, Guinée Equatoriale, Gabon, Ghana, Libye, Namibie, Niger, Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud, Tchad) et un membre honoraire (République Bolivarienne du Vénézuela)

Les membres de l’APPO représentent collectivement 92% des réserves totales de pétrole de l’Afrique et 95% des réserves totales de gaz en 2022.

