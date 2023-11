La 44ème session des ministres de l’APPO réunit 16 pays à Cotonou

Les réunions statutaires de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO) tenues du 29 octobre au 02 novembre 2023 à Cotonou ont pris fin jeudi avec la 44eme session du conseil des ministres des pays membres de l’APPO.

A la suite de 1988, 1996 et 2007, le Bénin a accueilli pour une quatrième fois la session du conseil des ministres des pays membres de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO). Une 44eme session tenue jeudi 02 novembre 2023 à Novotel Orisha de Cotonou. La session présidée par le ministre béninois de l’énergie, de l’eau et des mines, Samou Seidou Adambi, a connu la participation des ministres de seize pays membres de l’APPO ; du Secrétaire général de l’APPO, SE. Dr. Omar Farouk Ibrahim ; du directeur général de la Société africaine d’investissement en énergie ; du ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané représentant le président de la République Patrice Talon.

A l’ouverture des travaux, le ministre Samou Seidou Adambi a souhaité la bienvenue et exprimé sa gratitude à tous les Ministres et Chefs de Délégation des Pays Membres de l’APPO et des Pays Observateurs, ainsi qu’aux Membres du Gouvernement, Hauts Fonctionnaires et Délégués présents à la 44eme session. Pour le ministre béninois de l’énergie, de l’eau et des mines, « la nécessité de développer un marché régional et continental de l’énergie est désormais un impératif pour le développement de l’industrie pétrolière et gazière en Afrique ». Le continent africain est dépendant à l’égard des technologies externes pour les opérations pétrolières et gazières, a déploré le ministre. « L’un des projets les plus innovants et les plus ambitieux que l’APPO s’est fixé pour répondre aux défis imminents de l’industrie pétrolière et gazière en Afrique, est la création de la Banque Africaine de l’Energie (BAE) », a ajouté le ministre béninois de l’énergie, de l’eau et des mines avant de rappeler les diligences effectuées le 18 derniers mois pour sa mise en place.

En procédant à l’ouverture officielle des travaux au nom du Chef de l’Eta Patrice Talon, le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané a fait savoir que malgré son riche potentiel énergétique, l’Afrique occupe le rang le plus élevé dans l’accès à l’énergie par habitant. Le continent se classe à la 95ème position, et 34 des 46 pays ayant les taux les plus faibles d’accès à l’énergie au niveau mondial. « Ces données sont suffisamment révélatrices du défi et des enjeux qui se présentent à nous », a indiqué Abdoulaye Bio Tchané. C’est dans cette perspective que le ministre d’Etat a félicité le Conseil des Ministres de l’APPO pour sa clairvoyance à travers la réforme majeure de l’APPA entre 2015 et 2019 ; la redéfinition de ses objectifs, la restructuration de son Secrétariat ; la réalisation de l’étude sur l’Avenir de l’Industrie Pétrolière et Gazière en Afrique dans un contexte de Transition Energétique.

« Nous croyons en l’APPO et en ce qu’elle représente et nous sommes prêts à lui apporter tout le soutien dont elle a besoin », a réitéré le ministre d’Etat au nom du gouvernement du Bénin.

M. M.

