L’APNAC-Bénin en atelier de réflexion à Cotonou

La section béninoise du Réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption (APNAC-Bénin), a organisé un atelier de réflexion sur les enjeux et défis de la lutte contre la corruption ce mercredi 23 juillet 2025 à l’hôtel Novotel de Cotonou. Les travaux de ces assises ont été officiellement lancés par Louis G. VLAVONOU, président de l’Assemblée nationale du Bénin.

Le Réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption (APNAC) tient ce jeudi 24 juillet 2025 à Cotonou, la réunion de son Conseil d’administration. A la veille de cette rencontre internationale de haut niveau, la section béninoise de l’APNAC a organisé un atelier d’échanges sur les enjeux et les défis de la lutte contre la corruption. Cet atelier qui s’inscrit également dans le cadre de la célébration en différée de la Journée africaine de lutte contre la corruption, connait la participation de plusieurs délégations étrangères.

Edouard BEHANZIN, coordonnateur de l’APNAC-Bénin a salué dans son mot de bienvenue, l’engagement des membres du Conseil d’administration pour les efforts consentis au quotidien dans le cadre de la lutte contre la corruption ; une pratique qui d’après lui, compromet dangereusement les efforts de développement et affaiblit les institutions. Les assises selon lui, visent à renforcer la collaboration entre les acteurs et les mécanismes nationaux de lutte contre la corruption en Afrique et au Bénin. Au total, trois communications sont prévues et portent sur des thématiques ci-après :

– les grandes lignes du Plan stratégique triennal 2024-2026 de l’APNAC-Bénin pour informer les participants sur les orientations, les priorités et les actions phares de l’APNAC-Bénin ;

– la présentation des missions, stratégies et mécanismes de lutte du Haut- commissariat à la prévention de la corruption au Bénin pour mettre en lumière le rôle et les actions de cette institution dans le dispositif national de lutte contre la corruption, afin d’identifier les pistes de collaboration entre le Haut-commissariat à la prévention de la corruption et l’APNAC-Bénin ;

– la collaboration judiciaire et les compétences de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) en matière de lutte contre la corruption au Bénin pour clarifier le cadre d’intervention de cette juridiction spéciale, ses missions et les modalités de collaboration avec les acteurs pour une répression efficace des infractions économiques et de corruption. Ces thématiques selon Edouard BEHANZIN, permettront de renforcer la collaboration institutionnelle pour lutter efficacement contre la corruption au Bénin et en Afrique.

La corruption, un fléau qui n’épargne aucune couche de la société

Pour le président de l’Assemblée nationale, la question de la lutte contre la corruption est « un sujet très préoccupant » qui n’épargne aucune couche de la population. L’atelier de réflexion organisé par l’APNAC-Bénin est d’une portée capitale. Il témoigne selon lui, de l’engagement indéfectible du Parlement béninois à « combattre résolument » ce mal qui gangrène les sociétés et entrave la marche vers le développement. L’APNAC-Bénin en organisant ces assises, invite à une réflexion approfondie afin d’identifier et d’analyser les nouveaux défis et enjeux en matière de lutte contre la corruption, a indiqué le chef du Parlement béninois.

Louis VLAVONOU a rappelé à l’occasion, les réformes profondes engagées par le Bénin depuis quelques années dans le cadre de la lutte contre la corruption. « Dans ce sens, l’Assemblée nationale joue sa participation en vertu de ses missions constitutionnelles, législatives de contrôle de l’action gouvernementale. Elle se réjouit des nombreuses mesures législatives prises et des organes mis en place en son sein pour lutter contre la corruption », a-t-il laissé entendre.

Le chef du Parlement béninois n’a pas manqué de féliciter le gouvernement pour avoir traduit en acte concret, les dispositions législatives à travers la mise en place de structures pour prévenir et réprimer les auteurs des actes de corruption et d’enrichissement illicite au Bénin. Il a évoqué à titre illustratif, l’opérationnalisation du Haut-conseil à la prévention de la corruption, la création de la CRIET, etc. « Mais au-delà de tout, la réussite de cette lutte dépend de chaque citoyen, de chaque institution, de notre volonté individuelle et collective de changer réellement notre mentalité et nos pratiques », a souligné Louis VLAVONOU convaincu qu’à travers les actions inscrites dans le Plan triennal stratégique 2024-2026 de l’APNAC-Bénin, notamment celles liées à la sensibilisation, l’on puisse réduire significativement la corruption des pratiques et permettre au pays, de se développer.

La Journée africaine de lutte contre la corruption est célébrée le 11 juillet de chaque année. L’atelier de réflexion organisé par l’APNAC-Bénin connait la participation du Haut-commissaire à la prévention de la corruption, des membres de la conférence des présidents de l’Assemblée nationale, des membres du conseil d’administration de l’APNAC, des cadres de l’administration parlementaire, et des représentants des organisations de la société civile.

