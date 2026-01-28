L’APIEx signe un partenariat avec la Nigerian Investment Promotion Commission

L’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations du Bénin (APIEx) a procédé, mardi 27 janvier 2026 à Abuja, à la signature d’un protocole d’accord avec la Nigerian Investment Promotion Commission (NIPC). L’accord a été signé par Éric Akoute, Directeur Général de l’APIEx, et la Directrice Générale de la NIPC, Aisha RIMI, représentée par Aboyomi Salami, Directeur Adjoint des plaidoyers politiques.

Promotion Commission (NIPC) renforcent leur coopération. C’est à travers la signature d’un protocole d’accord. L’objectif est de stimuler les flux d’investissements directs entre le Bénin et le Nigeria. Les axes stratégiques de ce MoU, l’APIEx sont : la promotion conjointe des opportunités d’investissement au Bénin et au Nigéria dans les secteurs clés tels que l’agriculture, l’agro-industrie, l’industrie manufacturière, le tourisme, le transport, les mines, etc ; l’identification et la mise en relation d’investisseurs et de partenaires techniques intéressés par des projets dans les deux pays ; l’organisation de missions économiques, forums d’investissement, rencontres B2B, séminaires et expositions. Sans oublier l’appui à la levée des contraintes présentes dans des secteurs clés à travers la facilitation, l’accompagnement et le lobbying institutionnel.

Selon le directeur Général de l’APIEx, Eric Akoute, cet accord est « un levier stratégique pour positionner le Bénin comme une plateforme économique compétitive et attractive, en tirant pleinement parti de la proximité, de la complémentarité et du potentiel du marché nigérian ». Le 26 janvier, Abuja a accueilli l’édition 2026 du forum Bénin Nigéria Business. Lagos accueille à son tour l’évènement ce 28 janvier.

