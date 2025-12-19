L’ANaTT modernise l’examen de Permis de conduire avec des véhicules neufs

La salle Fleuve jaune du ministère des Affaires étrangères a servi de cadre ce jeudi 18 décembre 2025, au lancement de nouveaux véhicules pour l’examen de Permis de conduire au Bénin. Cette initiative de l’Agence nationale des transports terrestres (ANaTT), vise à garantir une évaluation équitable et standardisée pour tous les candidats.

Le Système intégré de gestion du Permis de conduire au Bénin (SIGPCB) se modernise au Bénin. Conformément à la vision du gouvernement, de nouveaux véhicules flambant neufs ont été acquis pour l’organisation de cet examen. L’objectif visé consiste à harmoniser les conditions de participation qui relève selon le secrétaire général du ministère du cadre de vie en charge des transports, d’un « gage de crédibilité et de sécurité ». Constant Godjo a promis à l’occasion, une amélioration significative du service public.

Pour le directeur général de l’ANaTT, ces véhicules vont jouer un rôle clé de transparence et d’efficacité lors des évaluations. En acquérant ces véhicules, l’ANaTT a-t-il souligné, franchit une étape majeure dans le processus d’alignement du Permis de conduire du Bénin aux normes internationales, et marque ainsi une nouvelle ère pour l’examen de Permis de conduire dans le pays.

F. A. A.

