L’ANaGeM s’installe sur le pôle commercial du stade GMK

L’ANaGeM acte sa politique de proximité avec les acteurs économiques et les marchands. Elle occupe désormais ses nouveaux locaux sur le Pôle Commercial Général Mathieu Kérékou. L’annonce a été faite lundi 19 janvier 2026, à travers un communiqué. « En s’installant au cœur de ce centre d’échanges, ANaGeM souhaite être au plus près des acteurs économiques pour mieux répondre à vos besoins et offrir un service public plus accessible et réactif », lit-on dans le communiqué qui souligne par ailleurs que l’accueil des usagers et le traitement des dossiers administratifs s’effectuent désormais exclusivement sur ce nouveau site, aux horaires habituels.

– Matin : 08 heures 00 à 12 heures 30,

– Après-midi : 14 heures 00 à 16 heures 00.

