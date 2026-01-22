jeudi, 22 janvier 2026 -

538 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)    

Gestion des marchés

L’ANaGeM s’installe sur le pôle commercial du stade GMK




Les bureaux de l’Agence nationale de gestion des marchés (ANaGeM), sont désormais logés sur le site du Pôle Commercial Général Mathieu Kérékou, sis au quartier Kouhounou à Cotonou. L’annonce a été faite par la direction générale à travers un communiqué en date du lundi 19 janvier 2026.

L’ANaGeM acte sa politique de proximité avec les acteurs économiques et les marchands. Elle occupe désormais ses nouveaux locaux sur le Pôle Commercial Général Mathieu Kérékou. L’annonce a été faite lundi 19 janvier 2026, à travers un communiqué. « En s’installant au cœur de ce centre d’échanges, ANaGeM souhaite être au plus près des acteurs économiques pour mieux répondre à vos besoins et offrir un service public plus accessible et réactif », lit-on dans le communiqué qui souligne par ailleurs que l’accueil des usagers et le traitement des dossiers administratifs s’effectuent désormais exclusivement sur ce nouveau site, aux horaires habituels.
 Matin : 08 heures 00 à 12 heures 30,
 Après-midi : 14 heures 00 à 16 heures 00.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

22 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Voici les dates d’inauguration des marchés modernes de Cococodji et de PK3


22 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les marchés modernes de PK3 et de Cococodji seront officiellement (…)
Lire la suite

APIEx et CEPICI scellent un partenariat stratégique pour la promotion (…)


21 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le directeur général de l’Agence de promotion des investissements et (…)
Lire la suite

Un nouveau marché pour les commerçantes de charbon de Cotonou


21 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Conseil des ministres a approuvé, mercredi 21 janvier 2026, la (…)
Lire la suite

Le marché moderne de Cococodji prêt à accueillir les usagers


19 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le marché moderne de Cococodji, dans la commune d’Abomey-Calavi sera (…)
Lire la suite

La BRVM introduit des évolutions structurantes dans son Bulletin (…)


17 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Depuis le 2 janvier 2026, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (…)
Lire la suite

« Turbo Tréso » lancé pour la disponibilité des liquidités aux PME


15 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Au Bénin, un dispositif innovant visant à garantir la disponibilité (…)
Lire la suite

Les prix à la consommation en hausse en décembre


14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) au Bénin a clôturé (…)
Lire la suite

BIO Invest appuie Vital Finance avec 3 millions d’euros au Bénin


14 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le directeur général de BIO Invest, Joris Totté, et le directeur (…)
Lire la suite

Le Bénin reprend sa production pétrolière après 27 ans d’arrêt


13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin s’apprête à produire à nouveau du pétrole ! Le champ (…)
Lire la suite

La société Perfect Office Sarl condamnée à 15,6 millions FCFA


7 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné la société Perfect Office (…)
Lire la suite

AASHIRWA HOUSE HOLD SARL condamnée à payer 2,4 millions à BETHESDA


5 janvier 2026 par Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné, le 30 décembre 2025, la (…)
Lire la suite

PRMP et C/CCMP de la mairie de Dogbo suspendus


4 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a ordonné la (…)
Lire la suite

La BRVM clôture l’année 2025 avec une progression remarquable de 25,26 %


31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Malgré un contexte économique mondial toujours incertain et des défis (…)
Lire la suite

Transbordements en mer : ce que les données permettent réellement (…)


31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans le commerce maritime mondial, le transbordement de cargaison en (…)
Lire la suite

Après l’Europe et l’Amérique, la GDIZ attire l’attention du Ghana


24 décembre 2025 par Marc Mensah
La Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), a reçu, mardi 23 décembre (…)
Lire la suite

Lancement de la phase II du Système d’Encadrement des Missions Officielles


23 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) a procédé, mardi 23 (…)
Lire la suite

𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝐁é𝐧𝐢𝐧 𝐒𝐀S, 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐩â𝐭𝐞𝐬 𝐌𝐀𝐓𝐀𝐍𝐓𝐈, 𝐝é𝐜𝐫𝐨𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐱 (…)


23 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
: Alpha Bénin SAS s’est illustrée au plus haut niveau lors de la 3ᵉ (…)
Lire la suite

L’oléoduc Niger-Bénin à nouveau ciblé par une attaque


23 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le pipeline Niger-Bénin a été la cible d’une attaque le dimanche 21 (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires