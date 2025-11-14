L’ANaGeM recrute à plusieurs postes

L’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM) a lancé le recrutement de : Directeur d’exploitation ; Directeur technique ; Responsable travaux et maintenance des fluides ; Responsable travaux et assainissement ; Responsable RH, juridique et contentieux ; Responsable marketing et communication ; Inspecteurs, Ambassadeurs propreté ; Agents de péage, circulation et stationnement ; Agent de sûreté et sécurité. La clôture des dépôts de candidature est fixée au 25 novembre 2025. Voici comment postuler...

