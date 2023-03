L’ANSSFD sensibilise les SFD pour un dispositif de LBC/FT

L’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (ANSSFD) du Ministère de l’Economie et des Finances a sensibilisé les organes dirigeants des SFD sur la mise en place d’un dispositif efficace de Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). L’atelier d’évaluation entrant dans le cadre d’un projet financé par Expertise France s’est tenu, jeudi 09 mars 2023, au siège de l’ANSSFD à Cotonou.

Evaluer le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au niveau des Systèmes Financiers Décentralisés, vérifier le niveau de mise en œuvre des dispositions au niveau des structures de microfinance et surtout mesurer leurs difficultés et les besoins éventuels de formation. Tels sont les objectifs de l’atelier de l’Atelier d’évaluation du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme des systèmes financiers décentralisés en République du Bénin pour lequel l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (ANSSFD) du Ministère de l’Economie et des Finances a réuni les dirigeants des SFD, jeudi 09 mars 2023.

Dans un contexte où plusieurs pays de la sous-région sont sur la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), le gouvernement du Bénin a pris des engagements et a produit un rapport en matière de lutte contre le BL/FT. Et l’ANSSFD joue sa partition sous l’impulsion du Ministère de l’Economie et des Finances. « La question de blanchiment de capitaux est une question centrale aujourd’hui, une question centrale parce qu’elle conditionne la mobilisation de plusieurs financements. Lorsqu’un pays est épinglé comme un pays qui présente des risques élevés de blanchiment de capitaux, le pays peut se voir fermer les vannes de financement. C’est à juste titre que le gouvernement a pris la mesure de la chose, chaque institution doit jouer sa partition », a indiqué Rafiou Bello, le directeur général de l’ANSSFD.

Pour Samuel Diop, représentant d’Expertise France, « l’atelier permet de voir les progrès réalisés et mesurer aussi l’accompagnement qu’a produit l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés ».

‘’Rôle et responsabilités des dirigeants des SFD dans la mise en œuvre des obligations de la LBC/FT’’, les obligations des dirigeants des SFD, « Les conclusions de l’évaluation mutuelle du Bénin et la nécessité de la mise en œuvre diligente de ses recommandations » ont été présentés aux participants.

Selon la présentation de Serge Houedanou, Secrétaire général de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), « Les organes dirigeants des SFD doivent imprimer les politiques de LBC/FT de l’institution et veiller au bon fonctionnement de tout le programme de prévention contre le BC/FT à travers la mise à dispositions de ressources et moyens adéquats en fonction de la taille et du volume des activités ».

Les recommandations du GAFI imposent la mise en place dans chaque pays d’un dispositif qui repose, entre autres, sur un système de prévention qui empêche que les produits du crime et les fonds soutenant le terrorisme ne puissent pénétrer le secteur financier ou à défaut soient identifiés et signalés.

Le GAFI, est un organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Il identifie les pays ou juridictions présentant de graves lacunes stratégiques dans la lutte contre le BC/FT (liste noire) et les pays qui travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux déficiences stratégiques de leur régime de lutte (liste grise).

Marc MENSAH

9 mars 2023 par ,