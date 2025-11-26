L’ANPT recrute un spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale

L’Agence Nationale des Patrimoines Touristiques (ANPT) recrute un(e) Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale pour accompagner la mise en œuvre de projets touristiques majeurs du PAG 2021–2026. La date limite du dépôt des dossiers est fixé au 27 novembre 2025. Lire les termes de références.

TERMES DE RÉFÉRENCE

Pour le recrutement d’un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Gouvernement du Bénin est engagé dans une stratégie ambitieuse visant à faire du tourisme une filière de développement économique créatrice de richesses et d’emplois et un outil de rayonnement du Bénin dans la région et à l’international. Le développement des projets phares du tourisme et de la culture sont ainsi inscrits dans l’axe stratégique 4 « amélioration de la croissance économique » du Programme d’Action du Gouvernement 2021-2026.

Le Gouvernement s’appuie sur l’Agence Nationale des Patrimoines Touristiques pour développer le potentiel du secteur touristique et améliorer ses performances actuelles dans la mise en œuvre des projets touristiques.

Ainsi au nombre des projets phares du programme d’action du Gouvernement confiés à l’Agence Nationale des Patrimoines Touristiques, nous pouvons citer :

– la réhabilitation des Parcs Pendjari/W pour en faire une référence de safari en Afrique de l’Ouest ;

– la réinvention de la cité lacustre de Ganvié ;

– la construction du Musée des Rois et des Amazones du Danxomè et la réhabilitation du site palatial environnant à Abomey ;

– la réhabilitation des équipements touristiques à Allada ;

– la construction du Musée International du Vodun à Porto-Novo ainsi que la réhabilitation des anciens musées ADANDE et HONME ;

– la construction du palais du roi de Nikki et d’une arène pour la Gaani ;

– la reconstruction à l’identique de la cité historique de Ouidah (Cité musée de Ouidah) ;

– la construction d’un complexe touristique « MARINA » près de la Porte du non-retour à Djègbadji (Ouidah) ;

– l’aménagement d’une route des couvents vodun ;

– l’aménagement d’une station balnéaire d’exception à Avlékété ;

– la construction d’un complexe urbain et balnéaire à Akpakpa et aménagement et protection des côtes ;

– L’aménagement d’un Resort urbain et balnéaire à Grand-Popo ;

– la construction d’un Musée d’Art Contemporain à Cotonou ;

– la construction de la Maison Internationale de Gèlèdè à Kétou.

L’ensemble de ces projets a pour but de développer l’offre culturelle, naturelle et touristique de la « Destination Bénin », levier essentiel au développement de l’économie touristique. Ces offres, organisées en pôles touristiques du nord au sud du pays, constituent des ensembles cohérents au niveau thématique et diversifiés dans l’approche touristique.

Dans la perspective du respect des dispositions et des exigences environnementales et sociales des partenaires techniques et financiers ainsi que les obligations nationales et internationales en matière environnementale et sociale, l’Agence Nationale des Patrimoines Touristiques envisage de recruter un spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale pour renforcer ses équipes. Les présents termes de référence sont élaborés à cet effet.

MISSION, TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

Le Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale travaillera sous l’autorité du Directeur Général de l’Agence. À ce titre et de façon spécifique, il/elle sera chargé(e) notamment de :

– veiller au respect scrupuleux des objectifs et exigences environnementales et sociales des partenaires techniques et financiers ainsi qu’aux dispositions juridiques nationales et internationales en matière environnementale mis en exergue dans les documents du projet ;

– s’assurer de la prise en compte des questions sociales dans l’intégralité des projets de l’Agence et ce conformément au Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) et au Cadre Politique de Réinstallation des Populations (CPRP), et appuiera les responsables en sauvegarde des entités bénéficiaires des projets dans l’élaboration des documents y afférent avant la réalisation des investissements afin d’éviter les conflits et de s’assurer de la durabilité des actions menées ;

– contribuer à l’appropriation et à la diffusion des instruments environnementaux et sociaux, notamment le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), le Plan d’Engagement Environnemental et Social (PEES), le document de Procédures des Études d’Impact Environnemental et Social (approfondie ou simplifiée) ainsi que les autres études spécifiques (audits environnemental et social, etc.) auprès des acteurs clés de la chaine de mise en œuvre des Projets (structures techniques, mairies, communautés, entreprises chargées de travaux, missions de contrôle, etc.) ;

– identifier les besoins, coordonner et superviser le renforcement des capacités des acteurs clés (directions techniques des mairies, coopératives agricoles, comités de développement et communautés villageoises, etc.) sur les mesures de suivi et de surveillance environnementale et sociale et la mise en œuvre des dispositions sécuritaires et sanitaires du CGES et des PGES ;

– superviser l’élaboration de manuels de formation pour les parties prenantes locales afin qu’elles puissent effectuer un examen des mesures environnementales et soutenir la mise en œuvre des mesures d’atténuation convenues ;

– assurer le suivi de la mise en œuvre des PAR et participer à la collecte des données permettant de faire le suivi-évaluation du volet social du projet ;

conduire le screening ou sélection environnementale et sociale des sous-projets, identifier les risques potentiels sur le plan environnemental et préconiser des mesures d’atténuation, dont la réalisation d’évaluations spécifiques données (EIES approfondie ou simplifiée, notice d’impacts, etc.) ;

– veiller à la conformité sociale du projet au regard des exigences nationales applicables et celles de la Banque mondiale, notamment sur les questions de santé et sécurité et de conditions de travail ;

– assurer la préparation et la validation des termes de référence (TDR) en vue de la conduite d’évaluations environnementales et sociales pour les sous- projets présentant des niveaux de risques (substantiel, modéré) ;

– conduire ou participer au processus de sélection des prestataires devant intervenir sur des études et travaux ayant un lien avec les sauvegardes environnementale et sociale ;

– assurer la revue qualité et faire valider les rapports d’EIES (approfondie ou simplifiés) ainsi que toute autre étude environnementale élaborée pour le projet, par l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE) ;

– participer à l’identification des parties prenantes ainsi qu’au déploiement du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) et du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) ;

– coordonner et assister aux activités de consultations publiques et des parties prenantes en matière environnementale et sociale pour la prise en compte effective des points de vue des parties prenantes dans le cadre de la planification et la mise en œuvre des différents sous-projets ;

– contribuer à la diffusion du mécanisme de gestion des plaintes du Projet et le mettre en œuvre en collaboration avec les autres partenaires du projet ;

– recueillir et analyser les commentaires et les plaintes des personnes/parties affectées par le projet sur les questions environnementales et recommander/prendre des actions pour résoudre lesdits problèmes ;

– participer à la préparation et à l’analyse des dossiers d’appel d’offres (DAO) ou dossier d’appels d’offres limité (DAOL) en veillant à l’insertion, aussi bien dans le DAO/DAOL que dans les marchés/Contrats de travaux, des clauses environnementales à respecter par l’Entrepreneur ;

– participer au recrutement des Missions de contrôle des travaux des sous-projets en veillant à l’insertion, aussi bien dans les Termes de Référence de recrutement (TdR) que dans leurs marchés/contrats, des clauses environnementales à respecter ;

– superviser le respect et la conformité de ces clauses par l’Entrepreneur/opérateur et les bureaux de contrôle lors de l’exécution des travaux ;

– s’assurer de l’élaboration et la mise en œuvre effective du PGES-Chantier, du Plan Assurance Environnement (PAE), du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), du Plan Particulier de Gestion et d’Élimination des Déchets (PPGED), tout autre document spécifique de sauvegarde pertinent, par l’entreprise en charge des travaux et de son approbation par la Mission de contrôle ;

– évaluer, réexaminer et contrôler en liaison avec l’ABE, la conformité des activités avec les CGES et les PGES ainsi que tout autre instrument de sauvegarde élaboré pendant la mise en œuvre du projet ;

– s’assurer que chaque acteur de la chaine de mise en œuvre des aspects de sauvegarde environnementale et sociale remplit convenablement ses missions conformément aux arrangements institutionnels contenus dans le CGES et aux tâches assignées aux agences d’exécution conformément à leurs missions régaliennes ou telles que définies dans la convention d’appui ;

servir d’interlocuteur principal entre les personnes affectées et la Coordination du Projet sur les questions d’impacts environnementaux ;

participer à l’élaboration des plans de travail et de budget annuel (PTBA) et des plans de passation des marchés en définissant les besoins en études et veiller à leur réalisation ;

– effectuer des missions de suivi environnemental périodique et régulier sur le terrain dans le cadre de la mise en œuvre des PGES des sous-projets ;

– participer aux revues environnementales et sociales trimestrielles du projet ;

– produire et transmettre au DG ANPT des rapports trimestriels rendant compte du respect ou non des mesures environnementales et sociales dans la mise en œuvre des projets et du suivi de la mise en œuvre des PGES. Ce rapport devra systématiquement être annexé aux rapports des projets diffusés aux partenaires techniques et financiers ;

– élaborer un rapport annuel d’exécution présentant une analyse globale du niveau de prise en compte du volet environnemental et social des projets ;

– analyser les activités du projet pour mieux en apprécier l’adéquation avec les exigences et orientations du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) des projets ;

– élaborer une stratégie pour constituer une base de données environnementales et sociales des zones, activités et résultats du projet qui sera progressivement mise à jour ;

– assurer le suivi, la supervision et l’évaluation rétrospective des différentes activités des projets en vue d’apprécier autant l’adéquation que l’effectivité de la prise en compte des mesures environnementales stipulées dans les documents d’évaluation desdits projets ;

– superviser, du point de vue technique, l’application des mesures environnementales définies dans le cadre de la réalisation des travaux de construction d’infrastructures en cours au niveau de l’Agence ;

– répondre aux préoccupations soulevées par les partenaires techniques et financiers pendant les missions d’appui technique à la mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementale et sociale et mettre en œuvre les recommandations formulées ;

– élaborer un document présentant une analyse globale du volet environnement et social des projets de l’Agence dans la perspective de leur achèvement ;

– participer aux rencontres/réunions de concertation avec les acteurs à la base, les autorités locales, les agences d’exécution et partenaires techniques et financiers pour échanger des idées sur la prise en compte des groupes vulnérables (jeunes, femmes) dans les activités de l’Agence ;

– effectuer toutes autres tâches jugées nécessaires pour le ou les Projets sous gestion de l’Agence.

ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU SPÉCIALISTE EN SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

L’évaluation de la performance du Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale est faite, entre autres, sur la base des critères ci-après :

– le niveau de mise en œuvre des PGES et des PAR ;

– le taux d’exécution des activités E&S planifiés dans le Plan Annuel de Travail Budgétisé.

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE

Le (la) Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale sera recruté(e) sur la base de ses qualifications académiques et expériences professionnelles pertinentes, et de sa capacité à réaliser la mission. Le poste est ouvert à tous les candidat(e)s remplissant les conditions ci-après :

Diplômes et expériences requises

– avoir un diplôme d’études supérieures (BAC+ 5 ans au moins) en gestion de l’environnement, sciences de la nature ou dans les domaines des sciences environnementales (Écologie, Biologie, Botanique, Foresterie, ressources naturelles, santé et sécurité des personnes, etc.), aménagement du territoire, géographie, sciences sociales, sciences humaines ou Sciences économiques option Environnementale et Sociale ou tout autre diplôme jugé équivalent et ayant la gestion environnementale et sociale comme base ;

– justifier d’une formation complémentaire en matière d’évaluation environnementale et sociale ;

disposer et justifier d’une expérience générale d’au moins cinq (5) ans dans la conduite d’études d’évaluation et/ou de gestion environnementale et sociale des projets/programmes de développement ;

– avoir occupé pendant au moins quatre (4) ans, un poste de Spécialiste en sauvegarde environnementale et social sur au moins un (1) projet de développement financé par les Partenaires Techniques et Financiers ;

– avoir conduit ou participé au moins à trois (3) missions spécifiques d’évaluation environnementales et sociales (Évaluation Environnementale et Sociale Stratégique ; Cadre de Gestion Environnementale et Sociale, Étude d’Impact Environnemental et Social approfondie ou simplifiée, Plan de Gestion des Pestes, Cadre de Réinstallation, Plan de Réinstallation, Audit E&S, analyse des risques E&S, etc.) de programme et projets agricoles, d’aménagement du territoire ou forestier, d’infrastructures en milieu urbain ou rural ;

– posséder des expériences dans les renforcements de capacités, la formation et la communication sur les questions environnementales et sociales ;

– disposer d’expériences dans la réalisation des consultations publiques ;

– avoir participé en tant qu’expert en sauvegarde environnementale et sociale à au moins trois (3) missions spécifiques de contrôle, suivi et de surveillance environnementale et sociale de projets ou programmes financés par les Partenaires Techniques et Financiers ;

– avoir et justifier d’une bonne connaissance des Normes Environnementales et Sociales (NES) de la Banque mondiale ;

– avoir une bonne connaissance du cadre politique et juridique national de réalisation des évaluations environnementales et sociales, des procédures d’évaluation des rapports d’études, notamment les EIES par l’Agence Béninoise pour l’Environnement ;

– avoir une formation complémentaire en Hygiène — Santé, Sécurité-Environnement (HSE), et une expérience dans la gestion environnementale et sociale de projets/programmes de développement financés par les Partenaires Techniques et Financiers serait un atout.

Aptitudes et qualités

– avoir une capacité à collaborer avec une diversité de parties prenantes ;

– avoir une capacité à travailler sous pression et avoir une bonne aptitude à travailler en équipe et dans un environnement multisectoriel et multiculturel ;

– pouvoir travailler de concert avec sa hiérarchie tout en gardant une certaine autonomie ;

– être organisé(e), rigoureux (se) et capable de produire des résultats de qualité dans les délais impartis ;

– avoir une capacité à travailler de manière autonome et à assumer la responsabilité de ses tâches ;

– avoir une bonne capacité rédactionnelle et de communication en français ;

– avoir une bonne maitrise de l’outil informatique et des différents logiciels et navigateurs courants (Word, Excel, PowerPoint, etc.) ;

– connaissance du secteur de tourisme du Bénin.

CONFLITS D’INTÉRÊTS

Les candidats doivent être exempts de tout risque de conflits d’intérêts, c’est-à-dire ne pas être propriétaire ou être partie prenante dans les conseils d’administration ou les organes de direction de : firmes, bureaux d’études, entreprises, sociétés, susceptibles d’être intéressés par les appels d’offres et les consultations qui résulteront des différents contrats signés.

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT

Poste basé à Cotonou ;

Contrat à durée déterminée de deux (2) ans renouvelables ;

Période d’essai : 3 mois.

CONDITIONS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES

Les personnes intéressées par cette offre sont priées de préparer et déposer un dossier de candidature comprenant :

– une lettre de motivation signée du candidat, adressée au Directeur Général de l’ANPT ;

– un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;

– un curriculum vitae complet, détaillant au mieux l’expérience du candidat ;

– les preuves des expériences acquises mentionnées sur le curriculum vitae, notamment les copies des attestations et certificats de travail ou tout document pouvant servir de preuve ;

– les copies légalisées des attestations de travail, certificats de formation ou autres pour les déclarations figurant dans le CV ;

– une copie certifiée conforme du ou des diplômes requis ;

– la copie d’une pièce d’identité en cours de validité.

Date et lieu de dépôt

Les candidatures doivent être envoyées par mail à : recrutementanpt@presidence.bj

La date limite de dépôt des dossiers est le 27 novembre 2025 au plus tard à 17 h 00 (heure du Bénin) avec en objet « Recrutement au poste de spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale ».

NB : seuls les candidats présélectionnés seront contactés aux adresses e-mail et téléphoniques mentionnées dans leur CV, pour poursuivre le processus.

