L’Agence Nationale des Patrimoines Touristiques (ANPT) recrute un Directeur Général ; un Coordonnateur du Projet de construction et d’exploitation du Musée d’Art Contemporain de Cotonou et 3 Chargés de projet sénior. C’est dans le cadre du renforcement de l’équipe de gestion des projets. Les candidatures doivent être envoyées par mail à : recrutementanpt@presidence.bj au plus tard le 7 mars 2025 à 17 h 00.

24 février 2025 par