mardi, 19 août 2025 -

535 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Produits préemballés au Bénin

Contrôle du poids des sacs de riz et farine au marché Dantokpa




L’Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et de contrôle qualité (ANM) a mené un contrôle inopiné mardi 19 août 2025 au marché Dantokpa, à Cotonou pour vérifier le poids réel des sacs préemballés de riz, sucre et farine de blé.

Les agents de l’ANM ont procédé à une inspection rigoureuse pour s’assurer que le poids indiqué sur les emballages correspond bien à la quantité contenue.

L’opération inopinée effectuée, ce mardi 19 août 2025 !, au marché Dantokpa a permis de constater une nette amélioration par rapport aux contrôles précédents.

Seuls quelques cas isolés de non-conformité ont été relevés. Les vendeurs concernés ont été convoqués pour des suites administratives.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Le CHIC séduit l’Hôpital Américain de France


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une délégation de l’Hôpital Américain de France a visité, ce jeudi, le (…)
Lire la suite

Les familles entament l’identification des victimes


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’identification des victimes du tragique accident de bus dans le (…)
Lire la suite

L’ANIP rassure sur la Liste Électorale Informatisée (LEI)


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À cinq mois des élections générales de 2026, l’Agence Nationale (…)
Lire la suite

26 corps repêchés, 16 autres recherchés


18 août 2025 par Marc Mensah
L’opération de secours enclenchée après la plongée d’un bus de la (…)
Lire la suite

Des perturbations annoncées sur le réseau de la SBEE


18 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Du mercredi 20 au mardi 26 août 2025, la fourniture de l’énergie (…)
Lire la suite

L’ex directeur de l’hôpital de Mènontin n’est plus !


18 août 2025 par Marc Mensah
Serge Patrick Zantangni, ancien directeur général de l’hôpital de (…)
Lire la suite

10 jours pour célébrer le savoir-faire béninois


18 août 2025 par Marc Mensah
Du 22 au 31 août 2025, l’esplanade du Palais des Congrès de Cotonou (…)
Lire la suite

Louis VLAVONOU fait Dignitaire de la Cour royale de Savalou


18 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le président de l’Assemblée nationale a reçu une distinction spéciale, (…)
Lire la suite

Le gouvernement exprime sa compassion et annonce une enquête


17 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement béninois a réagi après le grave accident de circulation (…)
Lire la suite

44 fonctionnaires contrôleurs mutés


16 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
44 fonctionnaires contrôleurs des eaux, forêts et chasse, mutés le 14 (…)
Lire la suite

Mgr Soviguidi nommé Nonce apostolique au Burkina-Niger


15 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Pape Léon XIV a nommé Mgr Eric Soviguidi de nationalité béninoise, (…)
Lire la suite

3 personnes condamnées pour trafic de drogue


15 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (…)
Lire la suite

Le 2ème adjoint au maire de Porto Novo et l’ex-CSAD condamnés à 3 et (…)


14 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans une décision rendue ce jeudi 14 août 2025, la Cour de répression (…)
Lire la suite

« Flapacha » déposé en prison et « Jérémie Degamer » libéré par la CRIET


14 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Ce jeudi 14 août 2025, les tiktokeur « Flapacha » et « Jérémie Degamer (…)
Lire la suite

Effondrement du pont Gbessassi–Bouca


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le pont reliant Gbessassi et Bouca dans la commune de Kalalé s’est (…)
Lire la suite

Un rattrapage vaccinal couplé à la vitamine A débute le 18 août


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Agence nationale des soins de santé primaire placée sous l’autorité (…)
Lire la suite

Le tiktokeur Marius Placide arrêté


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Le tiktokeur connu sous le nom Marius Placide a été interpellé pour ses (…)
Lire la suite

La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso
La Commission électorale nationale autonome (CENA) rencontre le (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires