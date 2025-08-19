Contrôle du poids des sacs de riz et farine au marché Dantokpa

L’Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et de contrôle qualité (ANM) a mené un contrôle inopiné mardi 19 août 2025 au marché Dantokpa, à Cotonou pour vérifier le poids réel des sacs préemballés de riz, sucre et farine de blé.

Les agents de l’ANM ont procédé à une inspection rigoureuse pour s’assurer que le poids indiqué sur les emballages correspond bien à la quantité contenue.

L’opération inopinée effectuée, ce mardi 19 août 2025 !, au marché Dantokpa a permis de constater une nette amélioration par rapport aux contrôles précédents.

Seuls quelques cas isolés de non-conformité ont été relevés. Les vendeurs concernés ont été convoqués pour des suites administratives.

