Elections générales de 2026 au Bénin

L’ANIP transmet la liste électorale à la CENA




L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a officiellement remis à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) la Liste Électorale Informatisée (LEI) ainsi que les statistiques détaillées y afférentes.

Dans le cadre des élections générales prévues en 2026 au Bénin, la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a reçu la Liste Electorale Informatisée (LEI) ce mercredi 12 novembre 2025.

Selon le représentant de l’ANIP, cette transmission consacre l’aboutissement d’un travail conduit avec rigueur et transparence, en conformité avec les dispositions légales. Il a assuré que son institution demeurera disponible pour accompagner la Céna tout au long du processus électoral, afin de garantir la fiabilité et l’intégrité des données transmises.

Le président de la CENA, Sacca Lafia, a salué la diligence et le professionnalisme de l’ANIP. Il a souligné que le respect des délais facilite la planification des activités électorales et réduit les risques de retard. « Votre réactivité allège notre charge et nous permet d’avancer sereinement dans le calendrier fixé », a déclaré Saca Lafia, tout en insistant sur la nécessité d’une collaboration constante entre les deux institutions jusqu’à la tenue du scrutin.

Le président de la CENA a également exhorté l’ANIP à maintenir sa disponibilité pour pallier d’éventuelles insuffisances techniques qui pourraient survenir dans certaines localités le jour du vote.

M. M.

12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




