samedi, 29 novembre 2025 -

452 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Identité numérique au Bénin

L’ ANIP simplifie les mises à jour de documents




L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) facilite une nouvelle fois les démarches administratives. Les citoyens peuvent désormais corriger eux-mêmes les erreurs constatées sur leurs documents, directement en ligne.

« Pas besoin de vous déplacer ni de faire le rang », pour corriger les erreurs constatées sur les documents délivrés par l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP). Les corrections se font en ligne, assure l’ANIP dans un communiqué.

L’opération se fait via l’application mobile ANIP BJ ou sur la plateforme eservices.anip.bj. Une procédure pensée pour être rapide. « Corrigez vos informations en quelques clics », précise l’agence.

Une fois l’identité confirmée dans l’espace personnel, l’usager doit suivre un parcours simple : sélectionner “Mes données”, puis “Données personnelles”, avant de cliquer sur “Demander des modifications”. Il suffit ensuite de mettre à jour les informations souhaitées et de joindre une preuve, « document témoin ayant servi à l’enrôlement ou décision de justice », indique l’ANIP.

La demande est envoyée d’un clic grâce au bouton “Confirmer et soumettre”.

Selon l’agence, ce dispositif s’inscrit dans une logique de modernisation continue. « L’identité numérique simplifie vos démarches et vous rapproche de vos droits », rappelle le communiqué.

L’ANIP invite par ailleurs les usagers à se rapprocher du service client pour toute question. Le numéro 7054 est gratuit au Bénin. Pour la diaspora, une ligne dédiée est disponible au +229 01 21 40 00 66, ou par mail à serviceclient@anip.bj.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

28 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Le réseau des Clubs RFI célèbre trois décennies d’initiatives citoyennes


28 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les Clubs RFI célèbrent leurs trente ans à Ouidah (Bénin) depuis jeudi (…)
Lire la suite

Deux jours de show avec Vegedream, Meiitod, Medhy custos, Thierry Cham (…)


28 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La 5e édition du festival Fluo Party démarre ce vendredi 28 novembre (…)
Lire la suite

147 milliards FCFA pour l’Agriculture, l’Élevage et la Pêche


28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (MAEP), (…)
Lire la suite

Mariam Chabi Talata reçue par le président Diomaye Faye du Sénégal


28 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata a été reçu ce (…)
Lire la suite

Lt. Col. Georges Kpovihin à la tête de l’Ecole nationale des officiers (…)


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Ecole nationale des officiers de Toffo est désormais dirigée par le (…)
Lire la suite

Décès du manager Hervé Tobacco


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le manager Hervé Nzeuya Tchuingoua bien connu dans le showbiz béninois (…)
Lire la suite

43.000 habitants accèdent à l’eau potable à Damé


26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi-villages (SAEPmV) (…)
Lire la suite

27,2 milliards FCFA pour accélérer la transformation numérique en 2026


26 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Zoumarou a (…)
Lire la suite

500 logements sociaux en construction pour les Forces Armées


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un vaste programme de construction de 500 logements sociaux destinés (…)
Lire la suite

Décès du chantre Félix Didolanvi


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le chantre Félix Didolanvi alias “Pêcheur”, est décédé mardi 25 (…)
Lire la suite

UA et UE relancent leur alliance autour du multilatéralisme et (…)


26 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au terme des travaux du 7e Sommet UA-UE tenu à Luanda, les deux (…)
Lire la suite

L’INF lance une campagne pour mettre fin aux violences numériques


25 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La présidente de l’Institut National de la Femme, Huguette Bokpè (…)
Lire la suite

Voici le programme de délivrance spéciale de passeports aux pèlerins


25 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une opération spéciale de délivrance de passeports ordinaires (…)
Lire la suite

10 admissibles de la liste supplémentaire convoqués à la visite médicale


25 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Directeur Général des Eaux, Forêts et Chasse invite les candidats (…)
Lire la suite

Adidjatou Mathys défend un budget de près de 8 milliards


25 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Face aux députés membres de la commission budgétaire de l’Assemblée (…)
Lire la suite

Une commandante à la tête du Lycée militaire des jeunes filles


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Lycée militaire des jeunes filles général Mathieu Kérékou de (…)
Lire la suite

2 militants LD condamnés à 24 mois avec sursis et 500 000 F d’amende


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Interpellés dans le cadre de l’affaire de fausses procurations liées au (…)
Lire la suite

Résultats du test de sélection des assistants en position probatoire


23 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Voici les résultats définitifs du test de sélection des assistants en (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires