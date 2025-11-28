L’ ANIP simplifie les mises à jour de documents

L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) facilite une nouvelle fois les démarches administratives. Les citoyens peuvent désormais corriger eux-mêmes les erreurs constatées sur leurs documents, directement en ligne.

« Pas besoin de vous déplacer ni de faire le rang », pour corriger les erreurs constatées sur les documents délivrés par l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP). Les corrections se font en ligne, assure l’ANIP dans un communiqué.

L’opération se fait via l’application mobile ANIP BJ ou sur la plateforme eservices.anip.bj. Une procédure pensée pour être rapide. « Corrigez vos informations en quelques clics », précise l’agence.

Une fois l’identité confirmée dans l’espace personnel, l’usager doit suivre un parcours simple : sélectionner “Mes données”, puis “Données personnelles”, avant de cliquer sur “Demander des modifications”. Il suffit ensuite de mettre à jour les informations souhaitées et de joindre une preuve, « document témoin ayant servi à l’enrôlement ou décision de justice », indique l’ANIP.

La demande est envoyée d’un clic grâce au bouton “Confirmer et soumettre”.

Selon l’agence, ce dispositif s’inscrit dans une logique de modernisation continue. « L’identité numérique simplifie vos démarches et vous rapproche de vos droits », rappelle le communiqué.

L’ANIP invite par ailleurs les usagers à se rapprocher du service client pour toute question. Le numéro 7054 est gratuit au Bénin. Pour la diaspora, une ligne dédiée est disponible au +229 01 21 40 00 66, ou par mail à serviceclient@anip.bj.

M. M.

28 novembre 2025 par ,