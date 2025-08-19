L’ANIP rassure sur la Liste Électorale Informatisée (LEI)

À cinq mois des élections générales de 2026, l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a rencontré partis politiques et société civile pour faire le point sur la LEI et les outils numériques mis à disposition des électeurs.

Le samedi 16 août 2025, dans la salle de conférence des Tours administratives à Cotonou, l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a tenu une séance d’échanges avec les représentants des partis politiques et des Organisations de la Société Civile (OSC).

La fiabilité de la Liste Électorale Informatisée (LEI) et les services numériques liés à l’identification des électeurs étaient au menu de la rencontre. Selon Herbert Assogba, responsable communication et partenariats à l’ANIP, tout Béninois âgé d’au moins 18 ans au 11 janvier 2026 (date du premier tour) et ayant réalisé son RAVIP dans les délais, sera automatiquement inscrit.

L’affichage provisoire de la Liste Électorale Informatisée (LEI) se déroulera du 13 au 28 septembre 2025.

L’affichage définitif aura lieu du 28 octobre au 11 novembre 2025.

La liste sera ensuite officiellement transmise à la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) le 12 novembre 2025.

Pour être inscrit sur la LEI, les citoyens doivent impérativement avoir réalisé leur enrôlement RAVIP au plus tard le 28 septembre 2025.

Pour obtenir une pièce d’identité permettant de voter, plusieurs options sont à la disposition des citoyens. Il est possible de se rendre dans un guichet ANIP situé dans les mairies ou arrondissements.

Les plateformes numériques au service du processus

L’ANIP propose également des solutions numériques, notamment la plateforme eservices.anip.bj et l’application mobile ANIP.BJ.

Les électeurs peuvent aussi demander la carte d’identité nationale sécurisée, connue sous le nom de « La carte c’est moi ».

En ce qui concerne le transfert de centre de vote, il reste possible, mais sous certaines conditions. Une déclaration de résidence auprès du chef de quartier ou de village est requise, sauf si le centre de départ et celui d’arrivée se trouvent dans la même localité.

Elvys Daa-Kpode, développeur à l’ANIP, a présenté les outils numériques disponibles pour accompagner les citoyens dans leurs démarches électorales.

En clôture de séance, le Directeur général Aristide Adjinacou s’est voulu rassurant : « Le système mis en place est performant. Nous continuerons d’améliorer nos outils et de jouer pleinement notre rôle pour garantir des élections transparentes ».

M. M.

19 août 2025 par ,