L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) n’a encore publié aucun chiffre sur le nombre de personnes inscrites dans le registre national notamment le nombre de décès. La clarification a été apportée samedi 16 août 2025, au cours d’une séance de présentation des plateformes numériques de l’ANIP aux partis politiques et aux organisations de la société civile.

« L’ANIP n’a pas encore communiqué de statistiques. En son temps, si vous avez besoin de statistiques, l’ANIP les communiquera. » C’est par ces mots que Herbert Assogba, responsable des politiques, des partenariats et de la communication multicanale de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP), a répondu à une question relative aux allégations de Chabi Yayi sur le nombre de personnes décédées encore inscrites dans le Registre national. Lors d’une séance de présentation des plateformes numériques de l’ANIP, l’institution a été interpellée sur la véracité des chiffres avancés par le secrétaire aux relations extérieures du parti Les Démocrates, Chabi Yayi.

« Sur la source de l’information de Chabi Yayi, vous pouvez vous adresser à l’intéressé pour en avoir la réponse », a ajouté Herbert Assogba.

Quelques jours plus tôt, lors d’une sortie médiatique à Cotonou, Chabi Yayi a affirmé que le nombre de personnes décédées encore présentes dans le fichier électoral national avoisinerait les 300 000. Selon ses dires, ces chiffres seraient issus du premier rapport des experts chargés de l’audit du fichier électoral.

17 août 2025 par ,