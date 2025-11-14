vendredi, 14 novembre 2025 -

Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Actes d’état civil au Bénin

L’ANIP met en garde contre de faux intermédiaires




L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) met en garde les populations contre la multiplication de messages frauduleux circulant en ligne.

L’ANIP alerte sur « la circulation de messages et annonces frauduleux sur les réseaux sociaux » . Selon l’institution, certains individus se font aussi passer pour des relais administratifs. Ils se présentent comme des « facilitateurs dans certaines mairies et arrondissements ».

L’ANIP dément formellement toute collaboration de ce type.

L’Agence rappelle qu’elle « n’a désigné aucun intermédiaire, structure privée ou individu » pour l’accès à ses services. Elle avertit que toute démarche effectuée en dehors de ses circuits officiels met en danger les données personnelles des citoyens. Ces pratiques ne garantissent ni la confidentialité, ni le respect des délais.

L’ANIP invite donc les usagers à la vigilance. Elle les exhorte à passer exclusivement par ses dispositifs institutionnels. Pour des services « fiables, sécurisés et conformes aux procédures nationales », les citoyens doivent se rendre dans les points d’accueil officiels. Ces points sont situés dans les préfectures et les mairies. Ce sont les seuls lieux habilités à traiter les demandes liées à l’identification des personnes, précise le communiqué en date du 13 novembre 2025.
M. M.

14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




