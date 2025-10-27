L’ANIP facilite l’accès aux pièces pour les candidats

À un peu plus de deux mois des élections générales de 2026 au Bénin, l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) annonce de nouvelles mesures pour accompagner les candidats dans la constitution de leurs dossiers de candidature.

Dans un communiqué signé de son directeur général, Aristide Adjinacou, en date du 26 octobre 2025, l’ANIP informe que des dispositifs d’appui sont déployés à travers tout le pays pour faciliter l’obtention des pièces d’identification indispensables, notamment le Certificat d’identification personnelle, l’Acte de naissance sécurisé et le Certificat de résidence.

Les candidats rencontrant des difficultés peuvent appeler gratuitement le numéro vert 7054, accessible tous les jours de 08h à 21h, ou se rapprocher des chefs d’unités ANIP installés dans les mairies et arrondissements à statut particulier, ainsi que des délégués départementaux auprès des préfectures.

L’Agence précise que les responsables locaux sont habilités à accompagner les candidats pour tout besoin lié à l’identification personnelle, à condition que ceux-ci indiquent clairement l’élection concernée lors de leurs démarches.

27 octobre 2025