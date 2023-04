L’ANIP délocalise le lieu de retrait des cartes d’identité biométrique

Les demandes de retrait de la carte nationale d’identité biométrique ne se feront plus au siège de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) à Cadjèhoun (Cotonou) à compter du mardi 11 avril 2023. L’information a été donnée à travers un communiqué en date du 04 avril 2023.

L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a informé les populations de Cotonou et envirions que les demandes de retrait de la carte nationale d’identité biométrique se feront désormais à la Préfecture de Cotonou.

Selon le communique de l’ANIP en date du 04 avril 2023, le siège de l’ANIP n’est plus le lieu indiqué pour les demandes de retrait de la carte nationale d’identité biométrique et ce à compter du 11 avril 2023.

Cependant les usagers qui le désirent peuvent toujours faire leurs demandes de délivrance ou de retrait de la carte nationale d’identité biométrique dans les Unités Communales pour l’Identification des Personnes (UCIP), dans les Mairies comme dans les bureaux d’arrondissements de Cotonou, d’Abomey-Calavi et Porto-Novo, a rappelé Pascal Nyamulinda, le Directeur Général de l’ANIP.

M. M.

