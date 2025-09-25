L’ANDF dément la vente de parcelles dans plusieurs villes

A travers un communiqué en date du jeudi 25 septembre 2025, le directeur général de l’Agence nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) alerte sur une fausse annonce de vente de parcelles dans plusieurs villes du Bénin.

L’ANDF n’a lancé aucune opération de mise en vente de parcelles dans les municipalités de Porto-Novo, Cotonou et Parakou. Selon l’Administration foncière et domaniale, il s’agit « de faux grossiers et d’une tentative d’escroquerie à grande échelle, orchestrée certainement par des individus, sans foi ni loi en quête de gains faciles ».

« L’Agence nationale du Domaine et du Foncier n’a pas une mission de promotion immobilière. Elle n’est pas dans le commerce de terrains ni dans l’intermédiation pour les transactions foncières et immobilières », informe le directeur Victorien Kougblénou. Elle en appelle à la vigilance et à la prudence de tous, pour échapper à ce piège grotesque. Selon l’administration foncière, toutes les mesures sont déjà prises pour identifier les auteurs de ces manœuvres.

