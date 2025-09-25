jeudi, 25 septembre 2025 -

605 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Foncier

L’ANDF dément la vente de parcelles dans plusieurs villes




A travers un communiqué en date du jeudi 25 septembre 2025, le directeur général de l’Agence nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) alerte sur une fausse annonce de vente de parcelles dans plusieurs villes du Bénin.

L’ANDF n’a lancé aucune opération de mise en vente de parcelles dans les municipalités de Porto-Novo, Cotonou et Parakou. Selon l’Administration foncière et domaniale, il s’agit « de faux grossiers et d’une tentative d’escroquerie à grande échelle, orchestrée certainement par des individus, sans foi ni loi en quête de gains faciles ».

« L’Agence nationale du Domaine et du Foncier n’a pas une mission de promotion immobilière. Elle n’est pas dans le commerce de terrains ni dans l’intermédiation pour les transactions foncières et immobilières », informe le directeur Victorien Kougblénou. Elle en appelle à la vigilance et à la prudence de tous, pour échapper à ce piège grotesque. Selon l’administration foncière, toutes les mesures sont déjà prises pour identifier les auteurs de ces manœuvres.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




La SBEE alerte ses abonnés sur une fausse offre


23 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La société béninoise d’énergie électrique (SBEE) informe la population (…)
Lire la suite

Alerte à la désinformation autour de "RoW 2026"


8 septembre 2025 par Marc Mensah
Une fausse publication circulant sur les réseaux sociaux prétend (…)
Lire la suite

Attention à ce faux tableau d’investissements !


28 juillet 2025 par Marc Mensah
Un document prétendument émis par le ministère de l’Economie et des (…)
Lire la suite

Voici le coût réel des travaux du Pont de Womey 2


2 avril 2025 par Marc Mensah
Faux ! Les travaux de construction du deuxième pont de Womey n’ont pas (…)
Lire la suite

GIMS ne chante pas les prouesses du président Talon


9 mars 2025 par Marc Mensah
Le célèbre artiste Maître GIMS ne fait pas l’éloge du président du (…)
Lire la suite

Attention ! Cet article date de 2012


29 octobre 2024 par La Rédaction
Il circule depuis ce matin dans les réseaux sociaux, une capture (…)
Lire la suite

Alerte sur une fausse vente aux enchères de véhicules à la Douane


28 mai 2024 par Akpédjé Ayosso
Une fausse note en date du 23 mai 2024 de vente aux enchères de (…)
Lire la suite

Un vieux reportage utilisé à des fins de désinformation par le Niger


13 mai 2024 par Marc Mensah
Thomas Dietrich, l’auteur d’un reportage utilisé par la télévision (…)
Lire la suite

Le général Fructueux Gbaguidi n’est pas en résidence surveillée


16 février 2024 par Akpédjé Ayosso
Le général de brigade Fructueux Gbaguidi, Chef d’état-major général de (…)
Lire la suite

Pas de recrutement dans l’armée, l’Etat-Major dément


3 janvier 2024 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Aucun recrutement militaire spécial n’est lancé au Bénin au profit des (…)
Lire la suite

Le voleur au domicile du ministre togolais n’est pas Béninois


6 novembre 2023 par Marc Mensah
Une affaire de vol de 400 millions FCFA au domicile du ministre d’Etat (…)
Lire la suite

Victorine Agbemahoue installée Conseillère et non Maire


27 octobre 2023 par Marc Mensah
Mahouna Victorine Agbemahoue, la suppléante de feu Bruno Fangnigbé, a (…)
Lire la suite

Qu’est ce que la France « pille » chez nous au Bénin ?


8 septembre 2023 par Judicaël ZOHOUN
Très cher(e)s fidèles lecteurs , dans le cadre du débat sur les (…)
Lire la suite

Aucun cas de Covid Omicron XBB détecté au Benin


7 septembre 2023 par Akpédjé Ayosso
Pas de cas de coronavirus variant omicron XBB détecté au Bénin. A (…)
Lire la suite

Intox : La Cédéao dément avoir proposé une transition aux putschistes (…)


1er septembre 2023 par Judicaël ZOHOUN
La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a (…)
Lire la suite

Infox sur l’attaque à l’ambassade de France à Niamey et l’Uranium du Niger


1er août 2023 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ambassade de France à Niamey n’a occasionné aucun blessé suite à (…)
Lire la suite

Détox : La nomination de Okocha n’est pas encore officielle


14 juillet 2023 par Josué SOSSOU
La légende du football africain, Jay Jay Okocha est-il vraiment nommé (…)
Lire la suite

Faux ! Cette vidéo ne présente pas les 5 premiers au BAC 2023


13 juillet 2023 par Marc Mensah
Quelques heures après la première délibération à l’examen du (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires