L’ANCB scelle un partenariat avec l’AMPCC du Maroc

Le Président de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB), Luc Sètondji Atrokpo, a signé ce mardi 7 octobre 2025, à Rabat (Maroc), une convention de coopération avec l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC).

L’Association nationale des communes du Bénin et l’Association marocaine des présidents des conseils communaux en partenariat. Le président de l’ANCB, Luc Sètondji Atrokpo a procédé à la signature de l’accord, ce mardi 7 octobre 2025 dans la capitale marocaine. Ledit accord vise à promouvoir la coopération Sud-Sud entre les villes béninoises et marocaines en vue de favoriser le partage d’expériences et de bonnes pratiques ainsi que le financement de projets communs. Le partenariat concerne aussi la mise en place d’un cadre de collaboration durable entre l’ANCB et l’AMPCC pour la mise en œuvre de projets conjoints au bénéfice des populations locales, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’environnement, de la culture et du numérique.

Cet accord de coopération entre l’ANCB et l’AMPCC a été signé à l’occasion d’une mission de prospection conjointement initiée par la Direction générale des relations extérieures (DGRE) du Ministère des Affaires étrangères et l’ANCB. Parmi les membres de la délégation, il y avait les maires d’Adja-Ouèrè, de Parakou et des représentants des commune de Natitingou, Kandi, Ouessè et Pobè.

F. A. A.

