vendredi, 31 octobre 2025 -

1123 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Microfinance

L’AJE donne un ultimatum aux débiteurs de PAPME




Les débiteurs de l’Agence de Promotion et d’Appui aux Petites et Moyennes Entreprises (PAPME), ou leurs ayants-droit ont jusqu’au 28 novembre 2025, pour rembourser leurs dettes. L’ultimatum est donné à travers un communiqué de l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE), en date de jeudi 30 octobre 2025.

L’AJE donne un ultimatum aux débiteurs de la PAPME après son communiqué du 28 mai 2025. Ces derniers ou leurs ayants-droit sont invités à « prendre les dispositions diligentes » pour rembourser leurs dettes au plus tard vendredi 28 novembre 2025, « dernier délai ».
Les paiements selon le communiqué, doivent se faire sur le compte N° BJ660 01001 000010910063 34 intitulé « AJE RECOUVREMENT CREANCES DE PAPME-LIQUIDATION » logé au Trésor Public.
Après, paiement, les débiteurs ou leurs ayants-droit devront transmettre à l’AJE, la preuve desdits paiements via l’adresse mail : ajebenin@presidence.bj, précise le communiqué.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




La CCI Bénin ouvre le débat sur la transformation semi-industrielle de (…)


30 octobre 2025 par Marc Mensah
Un débat économique, organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie (…)
Lire la suite

MICKAELIS ET ASSOCIES SARL et son gérant exclus des marchés publics


30 octobre 2025 par Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a exclu de la (…)
Lire la suite

CAMeC Bénin et CATO s’unissent pour promouvoir la justice alternative


29 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation du Bénin (CAMeC) (…)
Lire la suite

Le Bénin, leader de l’agriculture dans l’espace CEDEAO


25 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin a réalisé des bonds significatifs dans le secteur de (…)
Lire la suite

Un paiement de 7.000 F relance une ancienne dette de 1,8 millions FCFA


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Au Bénin, une boulangère a été rattrappée par une dette, vieille de (…)
Lire la suite

Des entreprises marocaines à Cotonou pour explorer le marché béninois


22 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une délégation marocaine du secteur agroalimentaire est en mission B2B (…)
Lire la suite

CDC Bénin lance l’initiative IDERA pour booster l’entreprenariat féminin


21 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) a procédé, (…)
Lire la suite

La CCI Bénin célèbre le “100% local” ‎


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Les arômes du terroir béninois ont envahi le Centre EYA dans la soirée (…)
Lire la suite

280 bourses offertes pour former au métier du numérique


20 octobre 2025 par Marc Mensah
L’Ecole des Métiers du Numérique (EMN), en collaboration avec (…)
Lire la suite

UBA mène le débat économique africain avec un nouveau livre blanc lors (…)


17 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La banque africaine de renommée mondiale, United Bank for Africa (UBA) (…)
Lire la suite

CCI Bénin et CCI Johannesburg signent une convention de coopération


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) et celle de (…)
Lire la suite

La BAD renforce le partenariat avec les institutions saoudiennes


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), (…)
Lire la suite

Le président de la BAD participe aux travaux à Washington


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), (…)
Lire la suite

“Besoin de partenaires, pas de charité” (Tony Elumelu)


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Tony Elumelu, l’un des investisseurs les plus influents d’Afrique, (…)
Lire la suite

La BOAD a mobilisé 10 000 milliards FCFA pour les pays de l’UMOA


13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Depuis 1976, la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a engagé (…)
Lire la suite

Les prouesses qui font la fierté du Bénin


10 octobre 2025 par La Rédaction
La troisième édition du Forum International du Cadre de Vie (FIC) a (…)
Lire la suite

Ecobank Bénin renforce la proximité avec ses clients grâce à ses (…)


10 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Ecobank Bénin a organisé ce jeudi 9 octobre, à l’hôtel Azalai de (…)
Lire la suite

Les appréciations du FMI sur le Bénin


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une mission à Cotonou du 29 septembre au 9 octobre 2025, les (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires