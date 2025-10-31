L’AJE donne un ultimatum aux débiteurs de PAPME

Les débiteurs de l’Agence de Promotion et d’Appui aux Petites et Moyennes Entreprises (PAPME), ou leurs ayants-droit ont jusqu’au 28 novembre 2025, pour rembourser leurs dettes. L’ultimatum est donné à travers un communiqué de l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE), en date de jeudi 30 octobre 2025.

L’AJE donne un ultimatum aux débiteurs de la PAPME après son communiqué du 28 mai 2025. Ces derniers ou leurs ayants-droit sont invités à « prendre les dispositions diligentes » pour rembourser leurs dettes au plus tard vendredi 28 novembre 2025, « dernier délai ».

Les paiements selon le communiqué, doivent se faire sur le compte N° BJ660 01001 000010910063 34 intitulé « AJE RECOUVREMENT CREANCES DE PAPME-LIQUIDATION » logé au Trésor Public.

Après, paiement, les débiteurs ou leurs ayants-droit devront transmettre à l’AJE, la preuve desdits paiements via l’adresse mail : ajebenin@presidence.bj, précise le communiqué.

