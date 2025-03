L’AFMEF honore les femmes pour leur dévouement au travail

Le samedi 15 mars 2025, l’Amicale des Femmes du Ministère de l’Économie et des Finances (AFMEF) a célébré la Journée Internationale des Droits des Femmes (JIF) avec une cérémonie marquante. Plusieurs femmes du ministère ont été honorées pour leur dévouement et leur engagement professionnel.

Sous le thème « Pour toutes les filles et les femmes : droits, égalité et autonomisation », l’édition 2025 de cette journée a offert une occasion de réflexion sur les actions collectives nécessaires pour garantir aux filles et aux femmes un avenir où elles peuvent pleinement exercer leurs droits, bénéficier des mêmes opportunités que les hommes et s’épanouir dans tous les aspects de leur vie. Selon Vicentia AKOTO OKRY, présidente de l’AFMEF, ce thème constitue un appel à l’action pour l’autonomisation des femmes, qui ne se fait pas sans démarches concrètes. Elle a également encouragé les femmes à se battre pour l’accès à l’éducation, à la santé, à des opportunités professionnelles et à un environnement sécurisé favorisant le développement de leur potentiel. La présidente de l’AFMEF a exprimé sa profonde gratitude au ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances pour son soutien constant aux initiatives promouvant l’égalité des droits et l’autonomisation des femmes. Elle a également remercié les autorités du ministère qui, par leur soutien et leur engagement, renforcent les actions de transformation sociale en faveur des femmes.

Représentant le ministre d’État, la secrétaire générale adjointe du ministère a rendu hommage à toutes les femmes du monde, et en particulier à celles du ministère des Finances. Elle a salué l’engagement personnel du ministre d’État pour l’édition 2025 de la JIF et a félicité toutes les personnes impliquées dans la réussite de l’événement. Selon Awaou BACO, cette édition de la JIF est l’occasion de mettre en lumière les progrès réalisés en matière de protection et de promotion des droits des femmes au Bénin. Elle a également souligné les domaines nécessitant encore des améliorations pour garantir l’épanouissement des femmes dans les sphères sociale, professionnelle, économique et politique. La secrétaire générale adjointe n’a pas manqué de rappeler quelques avancées notables, notamment l’augmentation du nombre de députées à l’Assemblée nationale et l’adoption de réformes juridiques. Ancienne présidente de l’AFMEF, elle a exprimé sa gratitude envers les membres qui l’ont soutenue et a félicité la nouvelle présidente pour sa brillante élection.

Un soutien matériel à deux coopératives de femmes

Dans le cadre des festivités, l’AFMEF a fait don de matériel aux femmes maraîchères d’Adjarra (département de l’Ouémé) et aux transformatrices de manioc en gari (farine de manioc) à Zè (département de l’Atlantique).

Les femmes maraîchères d’Adjarra, qui jouent un rôle clé dans la sécurité alimentaire et l’économie locale, ont bénéficié de cet appui pour améliorer leurs conditions de travail et renforcer leur pouvoir d’action. De même, les transformatrices de manioc de Zè dans leurs efforts de valorisation de cette ressource locale essentielle, ont vu leur travail reconnu par ces dons symboliques, qui témoignent de l’engagement de l’AFMEF à soutenir leur autonomisation.

Une palette de distinctions

La cérémonie, qui s’est déroulée dans la salle Majestic de Cadjèhoun, a vu le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Romuald WADAGNI, se voir décerner le Grand Prix de la reconnaissance. En plus de ces distinctions, une vingtaine de femmes du ministère, issues du cabinet, des directions et structures sous tutelle, ont reçu une lettre de félicitations signée par le ministre d’État et un trophée. Ces femmes ont été saluées pour leur travail et leur éthique, incarnant des valeurs d’égalité et d’autonomisation. Elles sont, selon Vicentia AKOTO OKRY, des « exemples vivants » de ce que les femmes peuvent accomplir lorsqu’elles font preuve de détermination et de persévérance.

Des femmes retraitées ont également été honorées : au total, sept d’entre elles ont reçu un certificat, un bon d’achat et un trophée.

Enfin, une causerie-débat sur le thème de cette édition de la JIF a été animée par Huguette AKPLOGAN DOSSA, présidente de AWLN Bénin, ex présidente du réseau Social Watch au Bénin.

