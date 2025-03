L’AFMEF offre des matériels aux groupements de femmes d’Adjarra et Zè

L’Amicale des Femmes du ministère en charge des Finances (AFMEF) a procédé, samedi 8 mars 2025, à la remise de don de matériels à des coopératives de femmes à Adjarra (Ouémé) et à Zè (Atlantique). C’est dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme.

Fidèle à son engagement en faveur de l’épanouissement et de l’autonomisation des femmes, l’AFMEF marque l’édition 2025 de la Journée internationale des droits de la femme (JIF). Elle a fait don de matériels essentiels à des groupements de femmes pour améliorer leurs conditions de travail. Situé à Drogbo dans la commune d’Adjarra, le groupement Edjromédé spécialisé dans les produits maraîchers a bénéficié de deux (02) motos pompes, des râteaux, des houes, des coupe-coupes, des raccords et des arrosoirs. « Chaque jour à travers vos efforts dans les champs, vous nourrissez vos familles, vous fournissez des produits essentiels à la communauté et vous contribuez activement à l’économie locale. Votre travail n’est pas seulement un travail agricole, c’est un travail de courage et de persévérance », a relevé la présidente de l’AFMEF, Vicentia AKOTO OKRY.

Selon elle, le thème de la célébration de la JIF 2025 « Pour toutes les femmes et les filles : droits, égalité et autonomisation », rappelle que chaque femme, chaque fille mérite de vivre dans un environnement qui respecte ses droits, lui offre les mêmes opportunités et lui permet de s’épanouir pleinement. « Vous êtes un modèle parfait de ce que cela signifie. Vous avez choisi de prendre en main votre avenir et de transformer votre réalité par votre travail. Vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des leaders, vous êtes des femmes autonomes », a ajouté Vicentia AKOTO OKRY. Les dons que nous vous faisons, souligne la présidente de l’AFMEF, symbolise notre reconnaissance de vos efforts et notre engagement à vous accompagner sur la voie de l’autonomisation. Les bénéficiaires n’ont pas manqué de remercier l’AFMEF à travers des chants et danses. « Nous sommes remplies de joie. On n’avait jamais célébré le 8 mars ici. Merci infiniment et que l’Eternel vous bénisse abondamment », s’exclame Noussiratou TCHEHOUENOU, présidente du groupement Edjromédé.

Appui à la coopérative des femmes Mèdédjro 2 à Zè

Après Adjarra, la délégation de l’AFMEF s’est rendue à Waga dans la commune de Zè, où elle a apporté aussi son appui à la coopérative des femmes Mèdédjro 2, spécialisée dans la transformation du manioc en gari. Occasion pour la présidente de l’AFMEF, de mettre en avant le rôle essentiel de ces femmes dans la création de valeur ajoutée à travers la transformation agroalimentaire. « Le travail que vous réalisez ici dans la transformation du manioc en Gari est non seulement une preuve de votre savoir-faire, mais aussi un acte d’autonomisation. (…). Vous n’êtes pas simplement des productrices de Gari. Vous êtes des actrices du changement », a affirmé Vicentia AKOTO OKRY. Pour soutenir cette coopérative, l’AFMEF a fait don d’une presse à vis ainsi que de bassines, répondant ainsi aux besoins exprimés par les bénéficiaires. « Avec cette presse à vis et ces bassines, nous allons pouvoir transformer plus de manioc en gari et améliorer notre productivité. Merci à l’AFMEF », s’est réjouie Ambroisie MEDJAGBONON, Présidente du groupement Mèdédjro 2.

L’action de l’AFMEF s’inscrit dans son objectif d’œuvrer à l’épanouissement des femmes en leur offrant les moyens de réussir. Cette journée du 8 mars 2025 restera marquée par un geste de solidarité fort et symbolique de l’AFMEF rappelant que l’autonomisation des femmes passe aussi par des actions concrètes et engagées.

Akpédjé Ayosso

Groupement des femmes Edjromédé à Adjarra

Coopérative des femmes Mèdédjro 2

9 mars 2025 par ,