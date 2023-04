L’AFD sur le site du projet MuRAD à Abomey

Le Bénin reçoit le soutien de l’Agence Française de Développement dans le domaine culturel à travers le projet MuRAD (Musée des Rois et des Amazones du Danxomè). L’AFD finance la construction et la rénovation de quatre premiers palais du site des Palais royaux d’Abomey à hauteur de 35.000.000 d’euros ( 23 milliards de FCFA). Ce mardi 04 avril 2023, une équipe de l’AFD et les professionnels des médias ont visité les sites du projet et le chantier école des compagnons du devoir. Nous y reviendrons.

A.A.A

4 avril 2023 par ,