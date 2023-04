L’AFD constate l’évolution des travaux PAVICC et PAPC

Le directeur de l’Agence française de développement Jérôme Bertrand-Hardy s’est rendu ce lundi 03 avril 2023, sur deux sites de projets du secteur de cadre de vie en cours d’exécution à Agla et Ménontin (Cotonou). Il s’agit des projets PAVICC (Programme d’Adaptation des Villes au Changement Climatique) ciblant quatre communes et PAPC (Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou) ayant pour but d’améliorer le cadre de vie des populations. Dans le cadre du projet PAVICC, les travaux d’extension du collecteur X1.1 ont été constatés.

En ce qui concerne le projet PAPC, l’aménagement du bassin XX, d’une superficie de 524 hectares est en cours d’exécution. Situé dans la partie Ouest de Cotonou, il draine les quartiers de Ménontin et d’Agla situés en bordure du lac Nokoué.

L’appui financier de l’AFD pour la réalisation de ces projets prenant en compte d’autres villes du Bénin est respectivement de 58.000.000 d’euros et de 40.000.000 d’euros. Nous y reviendrons.

