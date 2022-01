L’AFD appuie la filière semencière du Bénin

Marc Vizy ambassadeur de France au Bénin s’est rendu mercredi 15 décembre 2021 à N’Dali pour échanger avec l’ONG AFDI et la CCPSM, en compagnie de Jérôme Bertrand Hardy directeur de l’Agence Française de Développement (AFD) au Bénin et Marie VEILLON, attachée de coopération.

Le projet a été présenté par Adboulaye Madougou président de la coopérative et Faouziath Gnolonfi, représentant de l’AFDI au Bénin. L’appui apporté par l’AFDI, financé par l’AFD permet de renforcer la structuration de la filière semences au Bénin. Les actions qui, au départ, ont ciblé le maïs, se sont élargies à la filière soja. L’AFDI appuie spécifiquement le projet coopératif de la CCPSM et la production de semences certifiées qui répondent à un cahier des charges qui assure un rendement plus élevé.

La coopérative appuie donc 25 producteurs dans l’utilisation de semences de qualité. Elle réalise des actions de sensibilisation des producteurs via les radios rurales et commercialise également les productions dans ses deux boutiques implantées à Parakou et Sirarou.

Après une séance de présentation, la délégation s’est rendue dans la ferme de César Orou Béro qui a témoigné d’un fort hausse de ses rendements : de 10 sacs à l’hectare à plus de 15 sacs à l’hectare depuis qu’il utile les semences certifiées de la coopérative. Ce projet sur financement de l’AFD soutient les agriculteurs et contribue ainsi à la sécurité alimentaire du Bénin.

Source : Ambassade de France au Bénin

