L’AFCA organise une conférence visant à renforcer la lutte contre la més/ désinformation en Afrique

Le 20 avril 2023, l’Alliance africaine de fact-checking (AFCA) organise une conférence en ligne pour renforcer la lutte contre la més/désinformation en Afrique

L’événement est centré sur le thème « Accroître la sensibilisation des parties prenantes pour renforcer l’efficacité de la lutte contre la més/désinformation en Afrique ».

Il est attendu que les assises aboutissent à une série de recommandations à l’intention des parties prenantes, pour prévenir et contenir la diffusion de la més/ désinformation en Afrique

Décideurs politiques, représentants d’organisations non gouvernementales et de la société civile, journalistes, vérificateurs de faits et plusieurs autres acteurs majeurs africains se réuniront en ligne, ce 20 avril 2023, à partir de 11h00 temps universel, pour réfléchir sur les meilleures approches pour une lutte plus efficace contre la més/désinformation sur le continent.

À l’initiative de l’Alliance africaine de fact-checking (AFCA), la réunion de deux heures vise à « Accroître la sensibilisation des parties prenantes pour renforcer l’efficacité de la lutte contre la més/désinformation en Afrique ».

Mise en place par Code for Africa en 2020, l’AFCA est un réseau de plus de 370 salles de rédaction de vingt-neuf (29) pays d’Afrique subsaharienne, qui vise à tirer partie de la collaboration entre ses membres pour lutter efficacement contre la més/ désinformation.

Dans un contexte où la més/désinformation prend des ampleurs démesurées en Afrique, exacerbant les effets néfastes des crises et autres éléments perturbateurs qui sapent les efforts de développement des pays, ce forum offre une plateforme de dialogue aux décideurs politiques, aux professionnels des médias et aux autres parties prenantes, pour débattre des solutions prospectives, dans le but relever le défi de ce fléau et de permettre aux décideurs et aux populations d’avoir les bonnes informations et de prendre des décisions éclairées, basées sur des preuves probantes.

De façon spécifique, la conférence réunira les parties prenantes pour : Présenter l’état de la vérification des faits dans la région couverte par l’AFCA, en mettant l’accent sur les principales tendances ; Discuter et examiner les dispositifs existants nationaux et régionaux qui encadrent la vérification des faits et déterminer s’ils sont efficaces et s’ils contribuent à l’intérêt public et au développement ; Examiner les actions nécessaires pour renforcer l’efficacité de la vérification des faits dans la lutte contre la més/désinformation ; et Partager les enseignements tirés et identifier les domaines prioritaires communs.

Plus de 120 personnes participeront à cette rencontre continentale. Elle s’articulera autour d’une session d’échanges avec un panel de haut niveau, qui sera suivie de discussions en plénière qui permettront aux participants de s’accorder sur un certain nombre de recommandations pour renforcer l’efficacité de la lutte contre la més/désinformation en Afrique.

Il est attendu que les recommandations issues des discussions fassent l’objet d’une Déclaration finale.

Pour participer à l’événement, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://bit.ly/42PbhYx.

