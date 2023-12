L’ADPME recrute à plusieurs postes

L’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME), a lancé le recrutement de : Chef Secrétariat Administratif (01) ; Chef Service Finance et Trésorerie (01) ; Chef Service Entrepreneuriat, Startups et Innovation (01) ; Chef Service Appui à la Croissance et la Compétitivité (01) ; Chef Service RH et Moyens Généraux (01) ; Chef Service Planification et Coordination des Projets des PTF (01) ; Chef Service Suivi-Évaluation et Statistiques (01) ; Chef Service Subventions et Facilités d’Accès aux Financements (01) ; Chargé de communication (01) ; Informaticien (01) ; Spécialiste Juriste (01) ; Assistant PRMP (01) ; Secrétaire PRMP (01) ; Agent de liaison (01) et Conseillers d’entreprise (02).

Les dossiers de candidature au recrutement de l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME), sont reçus en fichier unique PDF avec pour objet

« Recrutement personnel complémentaire ADPME – Poste postulé » à l’adresse électronique :recrutement@adpme.bj

Les dossiers de candidature doivent être constitués de : curriculum vitae (CV) détaillé et mentionnant les références des différents postes occupés ; lettre de motivation adressée au Directeur Général de l’ADPME ; les photocopies des diplômes et attestations ; les preuves des expériences mentionnées dans le CV.

La date limite de candidature est fixée au 5 janvier 2024, à 23h59 minutes précises.

