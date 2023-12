L’ADPME lance un appel pour la sélection de 50 entreprises

Dans le cadre du renforcement des capacités des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) suivant l’approche SME Loop avec l’appui technique et financier du Projet de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (ProPME) de la GIZ, l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME) a contractualisé avec des Structures d’Appui et d’Encadrement (SAE) pour l’accompagnement de 50 MPME. L’ADPME lance un appel pour la sélection des Micros, Petites et Moyennes Entreprises. Lire les conditions de candidature et les sous-secteurs d’activités concernés.

18 décembre 2023 par