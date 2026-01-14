mercredi, 14 janvier 2026 -

Coopération entre le Bénin et le Japon

L’ADPME au cœur de nouvelles opportunités pour les PME




Des hommes d’affaires japonais souhaitent faciliter à travers l’Agence de développement des petites et moyennes entreprises (ADPME), guichet unique des PME au Bénin, plusieurs opportunités stratégiques au profit des entreprises béninoises. Une rencontre a eu lieu dans ce cadre ce mardi 13 janvier 2026, entre un groupe d’opérateurs économiques japonais et une équipe de l’ADPME, conduite par Laurent GANGBES, le directeur général.

Vers la connexion des PME béninoises aux PME japonaises. Une délégation d’hommes d’affaires japonais a rencontré à cet effet, des responsables de l’ADMPE ce mardi 13 janvier 2026. La rencontre vise à faciliter des opportunités stratégiques au profit des entreprises béninoises. Il s’agit selon une publication de l’ADPME, de la facilitation de l’accès des PME béninoises au marché japonais ; de la mise en relation entre les PME béninoises et les PME japonaises à travers une plateforme exclusive dédiée ; et de la facilitation des échanges et des connexions avec des investisseurs japonais.
L’ADPME à travers ce partenariat avec des acteurs économiques japonais de premier plan entend réaffirmer son engagement à jouer pleinement son rôle de catalyseur de croissance, d’accompagnateur et de facilitateur d’opportunités pour les entrepreneurs béninois. En renforçant l’accès à des marchés internationaux structurés et compétitifs, l’Agence entend également offrir aux PME les outils, les connexions et la visibilité nécessaires pour accélérer leur développement, accroître leur compétitivité et contribuer durablement au rayonnement économique du Bénin à l’échelle mondiale.
La délégation d’hommes d’affaires japonais est conduite par David KPONDEHOU, représentant de Africa Diaspora Network Japan (ADNJ), et Oussouby SACKO, Vice Chairperson et Global Communication Director de l’exposition universelle d’Osaka 2025.

F. A. A.

