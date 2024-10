L’ADAC recrute des assesseurs

L’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) recrute des assesseurs pour évaluer les projets soumis dans le cadre de l’appel à projets 2024 du Fonds de Développement des Arts et de la Culture (FDAC). La durée de la mission est du 4 novembre au 13 décembre 2024. Pour postuler, les intéressés doivent envoyer leur CV et une lettre de motivation adressée au directeur général de l’ADAC avant le 25 octobre 2024 à minuit.

16 octobre 2024 par