L’ADAC et Média-Participations en partenariat pour l’édition et le Webtoon

La salle de conférence de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) à Cotonou a servi de cadre, mercredi 18 février 2026, à la signature d’un protocole d’accord entre le Bénin et le groupe franco-européen Média-Participations, leader de l’édition et de la bande dessinée.

Le partenariat vise à transformer le potentiel créatif du Bénin en une véritable industrie compétitive, portée par l’innovation numérique et la formation des talents locaux. « La culture n’est pas seulement un héritage, elle n’est pas seulement une mémoire à conserver, elle est une énergie que nous cultivons et que nous transmettons », a indiqué Florent Couao-Zotti, représentant du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola. « Notre pays s’est engagé dans une transformation ambitieuse qui reconnaît désormais les industries culturelles et créatives comme un levier stratégique de croissance économique. (…) En soutenant la filière du livre et en encourageant les synergies entre acteurs nationaux et partenaires internationaux, nous faisons le choix d’investir dans l’intelligence et dans la créativité », a-t-il expliqué.

Formation, production et rayonnement international

Le partenariat repose sur plusieurs axes majeurs. Il prévoit la mise en place d’ateliers de formation pour détecter et renforcer les compétences des jeunes talents béninois. Il ambitionne également de produire des œuvres éditoriales et numériques puisant dans l’imaginaire, le patrimoine et l’histoire du Bénin et de l’Afrique.

L’accord ouvre aussi la voie à des projets de coédition et à la publication d’ouvrages premium destinés à promouvoir le tourisme culturel et à valoriser la richesse patrimoniale nationale.

La plateforme numérique ONO, dédiée au webtoon, sera l’un des outils clés de cette coopération.

Pour le directeur général de l’ADAC, William Codjo, l’accord marque « une étape décisive dans la structuration de notre écosystème ». Face aux mutations technologiques du secteur, il insiste sur l’adaptation nécessaire. « Depuis que les nouvelles technologies ont fait leur intrusion dans cette industrie, il faut diversifier les façons d’accéder à la culture », a-t-il expliqué. « Nous pouvons mettre à disposition des contenus typiquement béninois pour alimenter des réseaux de distribution solides à l’échelle mondiale. (…) Aux côtés des livres physiques, nous souhaiterions avoir d’autres moyens de raconter des histoires », a ajouté le Dg de l’ADAC.

De son côté, Benoît de Tauriac, directeur général de Media-Participations, a rappelé l’engagement du groupe en Afrique depuis près d’une décennie. « Nous sommes des raconteurs d’histoires. Pour raconter une histoire, il faut des sujets et des talents », a-t-il déclaré. Selon lui, le Bénin offre un terrain fertile. « Le Bénin est riche de son patrimoine culturel et de son histoire. Il nous faut trouver des talents ici pour raconter les histoires du Bénin pour le Bénin, mais aussi pour les faire voyager à travers le monde », a-t-il souligné.

À propos de Média-Participations

Média-Participations est un groupe familial leader dans l’édition, les médias et le divertissement. Présents en Europe, Amérique, Asie et Afrique, ses 65 filiales et plus de 2.000 collaborateurs mènent des développements créatifs dans de nombreux domaines culturels, animés par une ambition commune : créer des histoires à partager, pour toute la famille.

Acteur incontournable dans l’édition avec 3 500 nouveautés par an, Média-Participations est le 1er éditeur de bandes dessinées, mangas et comics en Europe, le 4e éditeur de livres en France, et une référence dans la jeunesse, l’illustré, la littérature, le spirituel et la presse de loisirs. Au cœur de l’imaginaire familial, Média-Participations fait vivre des héros et univers iconiques à travers la production d’animation, l’édition de jeux vidéo et de jeux de société, la création de produits dérivés ainsi que l’exploitation de plateformes et de parcs à thèmes. Ses développements s’appuient sur une expertise reconnue en diffusion, distribution et vente de droits.

