jeudi, 19 février 2026 -

573 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Industries créatives

L’ADAC et Média-Participations en partenariat pour l’édition et le Webtoon




Le Bénin, à travers l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC), et le groupe franco-européen Media-Participations ont signé, mercredi 18 février 2026 à Cotonou, un protocole d’accord dans les domaines de l’édition, de la bande dessinée et du webtoon.

La salle de conférence de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) à Cotonou a servi de cadre, mercredi 18 février 2026, à la signature d’un protocole d’accord entre le Bénin et le groupe franco-européen Média-Participations, leader de l’édition et de la bande dessinée.

Le partenariat vise à transformer le potentiel créatif du Bénin en une véritable industrie compétitive, portée par l’innovation numérique et la formation des talents locaux. « La culture n’est pas seulement un héritage, elle n’est pas seulement une mémoire à conserver, elle est une énergie que nous cultivons et que nous transmettons », a indiqué Florent Couao-Zotti, représentant du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola. « Notre pays s’est engagé dans une transformation ambitieuse qui reconnaît désormais les industries culturelles et créatives comme un levier stratégique de croissance économique. (…) En soutenant la filière du livre et en encourageant les synergies entre acteurs nationaux et partenaires internationaux, nous faisons le choix d’investir dans l’intelligence et dans la créativité », a-t-il expliqué.

Formation, production et rayonnement international

Le partenariat repose sur plusieurs axes majeurs. Il prévoit la mise en place d’ateliers de formation pour détecter et renforcer les compétences des jeunes talents béninois. Il ambitionne également de produire des œuvres éditoriales et numériques puisant dans l’imaginaire, le patrimoine et l’histoire du Bénin et de l’Afrique.

L’accord ouvre aussi la voie à des projets de coédition et à la publication d’ouvrages premium destinés à promouvoir le tourisme culturel et à valoriser la richesse patrimoniale nationale.
La plateforme numérique ONO, dédiée au webtoon, sera l’un des outils clés de cette coopération.

Pour le directeur général de l’ADAC, William Codjo, l’accord marque « une étape décisive dans la structuration de notre écosystème ». Face aux mutations technologiques du secteur, il insiste sur l’adaptation nécessaire. « Depuis que les nouvelles technologies ont fait leur intrusion dans cette industrie, il faut diversifier les façons d’accéder à la culture », a-t-il expliqué. « Nous pouvons mettre à disposition des contenus typiquement béninois pour alimenter des réseaux de distribution solides à l’échelle mondiale. (…) Aux côtés des livres physiques, nous souhaiterions avoir d’autres moyens de raconter des histoires », a ajouté le Dg de l’ADAC.

De son côté, Benoît de Tauriac, directeur général de Media-Participations, a rappelé l’engagement du groupe en Afrique depuis près d’une décennie. « Nous sommes des raconteurs d’histoires. Pour raconter une histoire, il faut des sujets et des talents », a-t-il déclaré. Selon lui, le Bénin offre un terrain fertile. « Le Bénin est riche de son patrimoine culturel et de son histoire. Il nous faut trouver des talents ici pour raconter les histoires du Bénin pour le Bénin, mais aussi pour les faire voyager à travers le monde », a-t-il souligné.

À propos de Média-Participations

Média-Participations est un groupe familial leader dans l’édition, les médias et le divertissement. Présents en Europe, Amérique, Asie et Afrique, ses 65 filiales et plus de 2.000 collaborateurs mènent des développements créatifs dans de nombreux domaines culturels, animés par une ambition commune : créer des histoires à partager, pour toute la famille.

Acteur incontournable dans l’édition avec 3 500 nouveautés par an, Média-Participations est le 1er éditeur de bandes dessinées, mangas et comics en Europe, le 4e éditeur de livres en France, et une référence dans la jeunesse, l’illustré, la littérature, le spirituel et la presse de loisirs. Au cœur de l’imaginaire familial, Média-Participations fait vivre des héros et univers iconiques à travers la production d’animation, l’édition de jeux vidéo et de jeux de société, la création de produits dérivés ainsi que l’exploitation de plateformes et de parcs à thèmes. Ses développements s’appuient sur une expertise reconnue en diffusion, distribution et vente de droits.
M. M. 

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

18 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Voici la loi sur l’industrie du cinéma et de l’image animée


18 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Adoptée le 28 janvier 2026 à l’Assemblée nationale, la Loi N° 2026-01 (…)
Lire la suite

Concerts géants et créativité en fête au Family Beach de Cotonou


17 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Festival international des arts du Bénin (FInAB), le plus grand (…)
Lire la suite

La Fiest’Art et Culture réinvente la Saint-Valentin pour les jeunes


17 février 2026 par Marc Mensah
Samedi 14 février 2026, les jeunes ont investi le site de Cotonou de la (…)
Lire la suite

Le FInAB positionne Cotonou au centre de la scène artistique internationale


15 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Family beach de Cotonou accueille du vendredi 20 février au dimanche (…)
Lire la suite

OROU MARÉ KOTO reconduit à la tête de l’exécutif communal de Pehunco


14 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le préfet de l’Atacora Déré CHABI NAH, a procédé à l’installation du (…)
Lire la suite

Poursuivi par Armand Gansè, il risque 12 mois de prison


10 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Au Bénin, le parquet spécial près la Cour de répression des infractions (…)
Lire la suite

Une nouvelle ère s’ouvre pour Beaufort Lager et Fally Ipupa


5 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Beaufort Lager, s’associe à Fally Ipupa, icône majeure de la musique (…)
Lire la suite

158 métiers d’art et 16 filières reconnus par décret au Bénin


5 février 2026 par Marc Mensah
La toute première « Nomenclature des métiers d’art en République du (…)
Lire la suite

Ganvié donne le coup d’envoi de la Quinzaine cinématographique chinoise (…)


1er février 2026 par Akpédjé Ayosso
La Quinzaine Cinématographique Chinoise – Cinéma dans la Cité, édition (…)
Lire la suite

LABO BENIN ouvre la voie à la professionnalisation des métiers de (…)


28 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La salle de conférence de l’Agence de développement des arts et de la (…)
Lire la suite

Adoption du projet de loi portant industrie du cinéma et de l’image animée


28 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
En séance plénière ce mercredi 28 janvier 2026, les députés ont adopté (…)
Lire la suite

Le gouvernement autorise le paiement de droits et arriérés de salaires (…)


28 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce mercredi 28 janvier 2026 en Conseil des ministres, le gouvernement a (…)
Lire la suite

L’Ouzbékistan se prépare pour l’EXPO 2030 à Riyad


24 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
L’Ouzbékistan a annoncé son projet de construction d’un pavillon (…)
Lire la suite

La 1ère cohorte d’entrepreneurs culturels formés à Cotonou


24 janvier 2026 par Marc Mensah
Après quatre mois de formation, d’incubation et de structuration (…)
Lire la suite

Le youtubeur IShowSpeed débarque à Cotonou pour un IRL stream historique


23 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le vidéaste web, IShowSpeed est annoncé à Cotonou ce vendredi 23 (…)
Lire la suite

“Les Revenants” : une exposition d’art qui exporte le Vodun et la (…)


15 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La culture béninoise s’illustre à l’international. Du 12 décembre 2025 (…)
Lire la suite

KANCÍCÀ, la reine Na Agontimé au cœur d’un récit immersif


14 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
La Maison de la Culture de Ouidah accueille l’exposition-projection (…)
Lire la suite

Nicéphore Dieudonné SOGLO aux CELEBRATION DES VODOUN DAYS AOUIDAH


13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Initiateur de « Ouidah 92 » qui a ouvert la voie aux actuels Vodun (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires