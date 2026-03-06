Le Bénin alerte sur des laits infantiles NURSIE potentiellement dangereux

L’Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments (ABSSA) a lancé une alerte sanitaire nationale concernant certains lots de lait infantile de la marque NURSIE, après la détection d’une contamination bactérienne pouvant présenter un risque pour les nourrissons.

Des laits infantiles déclarés impropres à la consommation. L’Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments a donné l’alerte ce vendredi 6 mars 2026. Cette alerte relayée par le Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) de l’Union européenne, signale un taux anormalement élevé de céréulide (une toxine bactérienne), dans des produits fabriqués en Irlande et commercialisés au Bénin.

Les produits concernés sont le NURSIE 1 FORTINUTRI 400 g (date de péremption : 7 septembre 2027) et le NURSIE 1 900 g (date limite : 17 septembre 2027).

Face à l’urgence, l’ABSSA demande aux distributeurs de retirer immédiatement ces lots de la vente et d’organiser leur rappel. Les parents quant à eux, sont invités à ne plus utiliser ces produits et à les retourner dans les points de vente. Tout problème de santé suspect devrait être signalé aux services compétents du ministère de la Santé. L’ensemble des acteurs concernés est appelé à agir rapidement afin de préserver la santé des populations, et en particulier, celle des nourrissons.

F. A. A.

6 mars 2026 par ,