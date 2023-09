L’ABRP change de dénomination et ses Statuts

Les statuts et la dénomination de l’Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique (ABRP) ont été modifiés par décret en date du 26 juillet 2023.

« Agence béninoise du Médicament et des autres produits de Santé ». C’est la nouvelle dénomination de l’Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique (ABRP), selon le décret N° 2023-422 du 26 juillet 2023. Les statuts de l’Agence ont été également modifiés.

Selon les nouveaux statuts, le Conseil d’Administration (CA) passe de 7 à 5 membres. Un pharmacien de grande notoriété fait partie des membres. Le CA ne comporte plus de représentants des Ministères de la Justice et de la Sécurité publique. Il n’existe plus de Conseil de surveillance.

L’Agence est autorisée à mettre en place des Groupes de travail techniques, des Comités spécialises d’évaluation dans le cadre de l’exercice de ses fonctions .

« Le Conseil des ministres est l’organe délibérant de l’Agence béninoise du Médicament et des autres produits de Santé. Il prend les décisions qui relèvent des attributions de l’actionnaire unique ou de l’assemblée générale des actionnaires dans les sociétés », selon l’article 6 du décret N° 2023-422 du 26 juillet 2023 portant approbation des statuts de l’Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique, désormais dénommée « Agence béninoise du Médicament et des autres produits de Santé ».

L’ex Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique (ABRP) a été créée le 25 septembre 2019 à la suite de la dissolution de la Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Explorations Diagnostiques (DPMED).

L’« Agence béninoise du Médicament et des autres produits de Santé » a, entre autres, pour mission de coordonner la politique nationale en matière de médicament et autres produits de santé.

