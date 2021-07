Kromibo du groupe Panthère noire décédé

L’artiste Kromibo du célèbre groupe musical béninois Panthère noire est passé de vie à trépas. Il est décédé dans la nuit de lundi 5 à mardi 06 juillet 2021.

Selon les informations le chanteur, interprète et danseur Kromibo est décédé des suites d’une longue maladie.

Le 02 juin dernier, l’artiste du groupe Panthère noire a publié sur les réseaux sociaux un poème ‘’Un beau jour’’ dans lequel il lançait un appel à l’aide aux autorités et aux personnes se bonne volonté.

Dans son message, Kromibo au bord du désespoir rendait hommage à tous les artistes disparus prématurément. Il déplorait aussi le sort réservé aux artistes béninois.

Kromibo vient de subir le sort qu’il dénonçait. Paix à son âme !

’’Un beau jour’’ est l’un des titres, qui a rendu célèbre le trio d’artistes du groupe Panthère noire composé de Robinson Sipa, Kromibo et de feu Edi Lobo, frère jumeau de Robinson.

Le groupe Panthère noire est le concepteur du rythme ’’Soyoyo’’ au Bénin.

