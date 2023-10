Kouaro Yves Chabi exhorte les enseignants à un partenariat constructif

Les manifestations officielles de la 30ème édition de la Journée Mondiale des Enseignants ont eu le jeudi 12 octobre 2023 à Natitingou en présence du ministre des Enseignements secondaires, Technique et de la Formation Professionnelle, Kouaro Yves Chabi.

Célébration en différé de la 30ème édition de la Journée Mondiale des Enseignants à Natitingou. Elle a réuni à Natitingou, les acteurs du système éducatif béninois. « Dans certaines écoles, collèges, lycées et universités, les salles de classe et les amphithéâtres, sont insuffisants et enregistrent, tous les ans, un nombre de plus en plus croissant d’écoliers, d’élèves et d’étudiants », a relevé le ministre des Enseignements secondaires, Technique et de la Formation Professionnelle, Kouaro Yves Chabi.

Les gouvernants et les employeurs, poursuit-il, ont donc l’obligation de veiller à l’autonomisation et à la valorisation des enseignants. A l’en croire, cela implique l’octroi de ressources suffisantes et une formation de qualité à l’ensemble du personnel de l’éducation pour le développement du leadership enseignant.

Le ministre des Enseignements secondaires, Technique et de la Formation Professionnelle, Kouaro Yves Chabi a fait part des actions prévues par le gouvernement afin d’améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs du système éducatif notamment les enseignants. « Le facteur de production le plus important dans une institution est le capital humain. Il est donc nécessaire que ce capital humain soit valorisé et motivé afin de produire un meilleur rendement. D’autres réformes sont en cours de concrétisation pour rendre notre système éducatif plus performant et attractif », a-t-il ajouté. Le représentant des organisations syndicales, Fabrice Hounsounou a salué les efforts du gouvernement. Il a énuméré des points sur lesquels le gouvernement doit agir.

Le ministre a au nom de ses autres collègues, Ministres en charge de l’Éducation et au nom du gouvernement, exhorté les enseignants à entrer davantage dans un partenariat constructif. « C’est dans la paix et la concorde sociale que nous allons relever progressivement tous les défis de notre système éducatif que nous voulons plus performant », a affirmé Kouaro Yves Chabi.

Des lettres de félicitations ont été décernées aux enseignants ayant obtenu les meilleurs résultats aux différents examens nationaux de l’année scolaire 2022-2023. Le gouvernement a aussi honoré les enseignants admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

