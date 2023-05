Kouaro Yves Chabi encourage les 4 lauréats aux OPAM

Les quatre lauréats béninois qui prennent part aux Olympiades Pan Africaines de Mathématiques (OPAM) à Kigali (Rwanda) ont été reçus, lundi 15 mai 2023 par le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Kouaro Yves Chabi.

Le Bénin est représenté à la 30e édition des Olympiades Pan Africaines de Mathématiques qui se déroule du 13 au 22 mai 2023 à Kigali. Les quatre candidats du Bénin sont tous élèves en première série C. Il s’agit de l’élève Funmi Péniel Sylvain Agoli-Agbo du CPEG Catholique Père Georges Hounyeme de Tchaourou dans le Borgou, de l’enfant de troupe Foumilayo Grâce Stella Boko du Lycée Militaire de Jeunes Filles Général Mathieu Kérékou de Natitingou dans l’Atacora, de l’élève Vaillant A. Jean-Christian Dahodu CPEG Saint Félix d’Abomey-Calavi dans l’Atlantique et de l’élève Ihlam Olaïtan C. Adéléké du Complexe Scolaire Plein Épanouissement (CSPE) Mandela de Porto-Novo dans l’Ouémé. Âgés de moins de 20 ans, ils vont défendre les couleurs du drapeau national à Kigali au Rwanda.

Le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle Kouaro Yves Chabi a transmis ce lundi 15 mai 2023, aux lauréats le drapeau national. « Au nom du gouvernement béninois et du Président de la République, Patrice Talon, je vous remets avec toutes les bénédictions le drapeau national pour que vous le défendiez à Kigali », a déclaré le ministre. Il n’a pas manqué d’encourager les lauréats. « Tout le gouvernement compte sur vous. Dites-vous qu’à Kigali, vous représentez tous les Béninois. Dites-vous que vous allez en héros et vous reviendrez héros », a ajouté le ministre Kouaro Yves Chabi.

