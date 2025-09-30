mercredi, 1er octobre 2025 -

Commune de Djougou

Kolokondé bientôt doté d’un centre de loisirs




La localité de Kolokondé, dans la commune de Djougou sera bientôt dotée d’un centre de loisirs. Un avis d’appel d’offres est lancé pour la sélection d’entreprises qualifiées pour la réalisation des travaux.

Bientôt un centre de loisirs à Kolokondé, dans la commune de Djougou. Suite au plan de passation des marchés publics de la commune, version 2, publié sur le portail web des marchés publics du Bénin le 30 mai 2025, la mairie de Djougou a procédé au lancement d’un avis d’appel d’offres pour la construction du centre de loisirs de Kolokondé.

La ville de Djougou a obtenu, dans le cadre de l’exécution de son budget des fonds FADeC guichet SAHEL, des ressources pour financer l’accès équitable des populations aux services sociaux de base de qualité et à l’emploi, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif aux travaux de construction d’un centre de loisirs à Kolokondé.

Elle sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’installation de chantier, de terrassement, de maçonnerie-béton, enduit-Revêtement, charpente-couverture, peinture-badigeon, menuiserie métallique-bois, étanchéité, plomberie-sanitaire, et électricité. Les travaux sont répartis en deux lots à savoir, lot 1 : Travaux de gros œuvres et finition, et lot 2 : fourniture d’équipements et divers.

Selon le document d’appel d’offres, la participation à l’appel d’offres ouvert tel que défini dans la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin, concerne tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le dossier d’appel d’offres ouvert, et qui ne sont pas frappés par les dispositions des articles 61 et 121 de ladite loi.

F. A. A.

30 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




