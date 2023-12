Koffi Olomidé et plusieurs artistes annoncés au concert à Ouidah

Des artistes béninois et internationaux sont attendus au concert organisé dans le cadre de la première édition des Vodun Days les 9 et 10 janvier 2024 à Ouidah.

La plage de Ouidah va accueillir des artistes béninois et internationaux à l’occasion des Vodun Days les 9 et 10 janvier 2024 à Ouidah. La célébration du vodun sera marquée par un concert. Parmi les artistes internationaux annoncés, il y a la star Koffi Olomidé du Congo, Yémi Aladé et Téni du Nigéria, le groupe Tabou Combo de musique haïtienne etc..

Les artistes béninois tels que Danialou Sagbohan, les frères Guèdèhounguè, les Frères Totin, les Teriba, Norberka , Jah Baba, Ayodelé et PéPé Oléka seront aussi au rendez-vous.

Les Vodun Days, c’est un événement majeur qui met en lumière les arts, la culture et la spiritualité Vodun à travers une programmation culturelle et cultuelle inédite. Il y aura entre autres des animations des places et couvents Vodun au cœur de la cité historique de Ouidah ; le Village des Vodun Days avec ses nombreux stands d’artisanat, de restauration et d’animations ainsi que le cérémonial du 10 janvier en présence des hauts dignitaires avec la parade rituelle de la sortie des couvents des fidèles Vodun.

