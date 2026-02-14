samedi, 14 février 2026 -

978 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Décentralisation au Bénin

Kènam MENSAH réelu maire de Kpomassè




Le conseil communal de Kpomassè, issu des élections du 11 janvier dernier, a procédé ce samedi 14 février 2026, à l’élection de son exécutif.

Kènam Mensah a été officiellement réélu à la fonction de maire de la commune de Kpomassè.

L’élection s’est tenue samedi 14 février 2026 lors de la session d’installation présidée par l’autorité préfectorale.

Pour diriger l’administration communale, le maire sera assisté de deux adjoints également élus.

Le Premier adjoint au maire est Franck Aballo.

Gaston Tollo est le deuxième adjoint au maire.

Cette séance marque l’entrée en fonction officielle des nouveaux élus pour la mandature 2026-2033.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

14 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Les nouveaux maires de Sèmè-Podji et Toviklin installés


14 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les conseils communaux de Sèmè-Podji et Toviklin ont été installés ce (…)
Lire la suite

33 maires installés ce samedi


14 février 2026 par Ignace B. Fanou
Sur les 77 maires élus au terme des élections communales 2026, 33 ont (…)
Lire la suite

Damase Akpoyètè élu maire de Zagnanado


14 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La commune de Zagnanado est désormais dirigée par Damase Akpoyètè. Il (…)
Lire la suite

SABI DAN Bienvenu désigné maire de la commune de Kouandé


14 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Conformément aux dispositions du Code de l’Administration territoriale (…)
Lire la suite

Romain AYEDOUN, nouveau maire de Ouèssè


14 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La commune de Ouèssè, dans le département des Collines, a un nouveau (…)
Lire la suite

Kassim Labo élu maire de Malanville


14 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La commune de Malanville a un nouveau maire. Kassim Labo a été élu ce (…)
Lire la suite

Composition des conseils communaux d’Athiémé, Bopa, et Houéyogbé


14 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le préfet du département du Mono, Bienvenue Milohin a procédé ce samedi (…)
Lire la suite

TOHOUEGNON Edgard élu maire de Comé


14 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le conseil communal de Comé, dans le département du Mono, est installé (…)
Lire la suite

AGBANZE Marguerite, nouveau maire de Toffo


14 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La commune de Toffo dans le département de l’Atlantique a un nouveau (…)
Lire la suite

Wari Brisso Pierre, nouveau maire de la commune de Kerou


14 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
La commune de Kérou a officiellement tourné une nouvelle page de son (…)
Lire la suite

L’installation du conseil communal reportée à une date ultérieure


13 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’installation des conseillers communaux élus au terme du scrutin du 11 (…)
Lire la suite

Calendrier d’installation des conseils communaux dans le Mono/Couffo


13 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les conseillers communaux élus au terme du scrutin du 11 janvier 2026, (…)
Lire la suite

Le Plateau installe ses conseillers communaux ce vendredi


12 février 2026 par Marc Mensah
Après les élections communales, la Préfecture du Plateau a rendu public (…)
Lire la suite

L’installation des conseils communaux démarre ce vendredi dans l’Ouémé


12 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Elus au terme du scrutin du 11 janvier 2026, les nouveaux conseils (…)
Lire la suite

Les conseils communaux du Zou installés les 14 et 15 février


12 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les conseillers communaux du département du Zou, élus au terme de des (…)
Lire la suite

Les bureaux des 5 Commissions parlementaires constitués (Liste)


11 février 2026 par Marc Mensah
Les députés ont procédé, ce mercredi, à la constitution des bureaux des (…)
Lire la suite

De nouveaux noms pour les rues et espaces publics au Bénin


11 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon à travers un décret, a procédé à la (…)
Lire la suite

Aké Natondé et Assan Séïbou président les groupes UP-R et BR


11 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Deux groupes parlementaires ont été constitués ce mercredi 11 février (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires