Kènam MENSAH réelu maire de Kpomassè

Le conseil communal de Kpomassè, issu des élections du 11 janvier dernier, a procédé ce samedi 14 février 2026, à l’élection de son exécutif.

Kènam Mensah a été officiellement réélu à la fonction de maire de la commune de Kpomassè.

L’élection s’est tenue samedi 14 février 2026 lors de la session d’installation présidée par l’autorité préfectorale.

Pour diriger l’administration communale, le maire sera assisté de deux adjoints également élus.

Le Premier adjoint au maire est Franck Aballo.

Gaston Tollo est le deuxième adjoint au maire.

Cette séance marque l’entrée en fonction officielle des nouveaux élus pour la mandature 2026-2033.

M. M.

14 février 2026 par ,