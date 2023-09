Kémi Séba poursuivi pour appel à l’insurrection ( Avocat)

Stellio Gilles Robert Capo Chichi alias Kemi Séba a été arrêté avec le Camerounais Hery Djehuty à l’aéroport international de Cotonou.

Présentés au Procureur de la République,

le président de l’ONG Urgences panafricanistes Kemi Seba et son coordinateur ont été finalement relâchés aux environs de 3 heures, au petit matin ce samedi 16 septembre 2023.

« Il reste poursuivi notamment pour appel à l’insurrection, et lourdement menacé » », a indiqué l’activiste et avocat franco-espagnol, Juan Branco

