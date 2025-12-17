jeudi, 18 décembre 2025 -

441 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :    

Après 16 jours derrière les fourneaux

Keith Sonon termine son défi pour le Guinness World Record




La cheffe Keith Sonon a mis un terme à son défi Guinness World Records, ce mercredi 17 décembre 2025, après 384 heures de cuisine non-stop.

Engagée dans le défi Guinness World Records depuis le 1er décembre, ‘’L’Amazone en cheffe’’ a bouclé 384 heures de cuisine non-stop, soit 16 jours.

Keith Sonon a mis un terme au défi ce mercredi 17 décembre 2025.

’’L’Amazone en cheffe’’ a battu le record.

Il ne reste que l’étape de l’homologation officielle par le jury international du Guinness World Records. Une procédure qui requiert l’analyse complète des vidéos et des données recueillies pendant l’épreuve.

Tout au long de l’épreuve, Keith Sonon a reçu le soutien de milliers de supporters, des acteurs culturels, ainsi que des personnalités politiques dont le Chef de l’État, Patrice Talon, et la première dame Claudine Talon, ainsi que la vice-présidente Mariam Chabi Talata, présents au Palais des Congrès pour saluer sa performance.

M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

17 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Suspension partielle d’entrée aux États-Unis pour les Béninois


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les États-Unis ont décidé d’imposer des restrictions d’accès à leur (…)
Lire la suite

Patrice Talon en conférence de presse ce jeudi


17 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon sera face à la presse béninoise ce (…)
Lire la suite

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 17 DÉC. 2025


17 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 17 décembre 2025, (…)
Lire la suite

Les raisons du retard de la publication de la liste des agents électoraux


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a été confrontée à (…)
Lire la suite

AVIS DE RECRUTEMENT


17 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
ÉLITE INTERIM BÉNIN recrute un INGENIEUR TRAVAUX PRINCIPALdisponibilité (…)
Lire la suite

Le Bénin obtient 30 millions d’euros de la BERD


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) (…)
Lire la suite

Sounon Boké arrêté en flagrant délit de crime contre la sûreté de l’Etat


16 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Sounon Boké Soumaïla, n’est plus libre de ses mouvements. Il est pris (…)
Lire la suite

Le Crystal Symphony fait une nouvelle escale au Port de Cotonou


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Port autonome de Cotonou a enregistré, le vendredi 12 décembre 2025, (…)
Lire la suite

2 personnes en prison pour assassinat


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Une enquête a été ouverte après l’assassinat de Richard Gabin Gbédé, (…)
Lire la suite

La Police interpelle 82 personnes pour diverses infractions


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les éléments de la police républicaine ont procédé à plusieurs (…)
Lire la suite

Les 77 maires du Bénin élevés dans l’Ordre national


16 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le président de la République, Patrice Talon, Grand maître des Ordres (…)
Lire la suite

Chabi Yayi placé sous convocation pour le 18 décembre


16 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le secrétaire national aux affaires extérieures du parti Les Démocrates (…)
Lire la suite

Le colisage du matériel électoral en cours à Akpakpa


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a entamé, lundi 8 (…)
Lire la suite

La peine de 2 ans confirmée pour Steve Amoussou


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (…)
Lire la suite

Marches, prières et messes pour la paix après la mutinerie déjouée


15 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une semaine environ après la mutinerie déjouée dimanche 7 décembre (…)
Lire la suite

Savalou dit « non au chaos » et « oui à la stabilité »


14 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce samedi 13 décembre 2025, les populations de Savalou, dans le (…)
Lire la suite

Chabi Yayi, le fils du président Boni Yayi interpellé


14 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Chabi Georges Nadjim Yayi, le fils de l’ex président Boni Yayi n’est (…)
Lire la suite

La Décision de la Cour sur la révision de la Constitution


13 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Cour constitutionnelle du Bénin a rendu, ce vendredi 12 décembre (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires