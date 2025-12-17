Keith Sonon termine son défi pour le Guinness World Record

La cheffe Keith Sonon a mis un terme à son défi Guinness World Records, ce mercredi 17 décembre 2025, après 384 heures de cuisine non-stop.

Engagée dans le défi Guinness World Records depuis le 1er décembre, ‘’L’Amazone en cheffe’’ a bouclé 384 heures de cuisine non-stop, soit 16 jours.

Keith Sonon a mis un terme au défi ce mercredi 17 décembre 2025.

’’L’Amazone en cheffe’’ a battu le record.

Il ne reste que l’étape de l’homologation officielle par le jury international du Guinness World Records. Une procédure qui requiert l’analyse complète des vidéos et des données recueillies pendant l’épreuve.

Tout au long de l’épreuve, Keith Sonon a reçu le soutien de milliers de supporters, des acteurs culturels, ainsi que des personnalités politiques dont le Chef de l’État, Patrice Talon, et la première dame Claudine Talon, ainsi que la vice-présidente Mariam Chabi Talata, présents au Palais des Congrès pour saluer sa performance.

