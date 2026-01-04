Keith Sonon, femme de l’année 2025

La cheffe béninoise Keith Sonon a marqué l’histoire, à travers son défi Guinness World Records, mercredi 17 décembre 2025, au Palais des Congrès de Cotonou. « L’Amazone en cheffe » a bouclé 384 heures, soit 16 jours de cuisine non-stop, une performance jamais réalisée au Bénin.

Du 1er au 17 décembre 2025, la cheffe béninoise Keith Sonon surnommée « L’Amazone en cheffe », a relevé le défi ‘’Guinness World Records’’, le plus long marathon culinaire au monde.

Pendant 16 jours consécutifs avec 2 heures de pause par jour, elle a tenu tête à la fatigue physique et au manque de sommeil. Ce marathon, bien au-delà d’une simple prouesse culinaire, relevait d’une endurance extrême, nécessitant discipline, concentration et force intérieure.

Les mets préparés ont été distribués sur le site du Palais des Congrès, dans les universités, hôpitaux, orphelinats etc.

En attendant la validation officielle par le jury international du Guinness World Records, Keith Sonon reste dans le cœur des Béninois.

Une mobilisation nationale exceptionnelle

Tout au long du marathon, la cheffe béninoise n’a pas été seule. Son challenge a suscité un soutien populaire massif, transformant le Palais des Congrès en un véritable lieu de communion nationale.

Citoyens, bénévoles, artistes, influenceurs, marques, sponsors et donateurs se sont relayés jour et nuit pour l’encourager. Plusieurs artistes sont montés sur scène, faisant de certains moments de l’épreuve de véritables instants de concert et de célébration, renforçant l’énergie et la ferveur autour de l’Amazone en cheffe.

Le soutien est également venu du sommet de l’État. Le Président de la République, Patrice Talon, a effectué le déplacement le 12 décembre pour l’encourager. Des membres du gouvernement et présidents d’institutions ainsi que d’autres personnalités ont également marqué leur présence.

Une Amazone moderne, digne fille d’Abomey

Née au Bénin et originaire d’Abomey, Keith Sonon incarne parfaitement l’héritage des femmes guerrières. Formée à l’art culinaire en France, la cheffe béninoise allie rigueur professionnelle, créativité et attachement profond à ses racines.

Dès le début du marathon, elle donnait le ton : « Je veux prouver qu’on peut être jeune, ambitieuse, belle, passionnée et compétente, et que la cuisine béninoise mérite sa place sur la scène mondiale. Je porte ce challenge comme une Amazone moderne, animée par la détermination, la passion de la cuisine et la fierté d’être béninoise. »

Pour elle, ce défi n’a jamais été une quête personnelle de gloire. Il s’agissait avant tout de mettre le Bénin à l’honneur, de montrer au monde que le pays regorge de talents, de saveurs et de femmes audacieuses, capables de repousser les limites.

Une reconnaissance empreinte d’humilité

Au début de cette nouvelle année, Keith Sonon a adressé un message poignant à ses soutiens. « Hier, je n’étais qu’une jeune cheffe diplômée. Beaucoup ont décidé de m’enterrer, oubliant que j’étais une bonne graine. Arrosée par l’amour de ma tribu, elle a germé, repoussé et triomphé au bout de 16 jours d’endurance. À la face du monde, nous avons prouvé qu’à l’encre de la volonté, l’impossible peut être rendu possible. Aujourd’hui, je suis devenue votre Ananou », a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Ce marathon culinaire ouvre à Keith Sonon des portes d’opportunités professionnelles et diverses collaborations. Elle entre déjà dans l’histoire comme la première Béninoise à avoir tenté de relever un tel défi.

Révélée au grand public béninois en 2025, la cheffe a su fédérer un nation entière autour de son projet, devenant un symbole d’espoir pour la jeunesse, les femmes et les porteurs de rêves.

Keith Sonon, « L’Amazone en cheffe », a marqué l’année 2025 en inscrivant le Bénin dans le challenge de ‘’Guinness World Records’’, le plus long marathon culinaire au monde.

Akpédjé Ayosso

