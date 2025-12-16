mardi, 16 décembre 2025 -

Guinness World Records

Keith Sonon boucle 15 jours et prolonge




L’Amazone en Cheffe, Keith Sonon a bouclé dans la soirée de ce mardi 16 décembre, 15 jours consécutifs de cuisine non-stop au Palais des Congrès de Cotonou.

L’Amazone en Cheffe, Keith Sonon poursuit son marathon culinaire entamé le 1er décembre. Elle a bouclé dans la soirée de ce mardi, 15 jours de cuisine non-stop.

Avec l’ambition de porter haut les couleurs du Bénin, Keith Sonon a démontré une résilience exceptionnelle. Après avoir dépassé la barre des 15 jours, l’Amazone en Cheffe a décidé de prolonger son exploit. Dans une atmosphère mêlant ferveur populaire et admiration, le public béninois continue de suivre heure après heure cette performance inédite.

Durant ces quinze jours d’endurance extrême, l’Amazone en Cheffe a bénéficié d’un soutien massif (encouragements de citoyens, présence de personnalités publiques, relais sur les réseaux sociaux).

A.A.A

16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Une seconde vague de mutins attendue à la Criet


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une seconde vague de mutins et civils interpellés dans le cadre (…)
Réception du matériel électoral pour le Borgou et l’Alibori


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commission Électorale Nationale Autonome (Cena) a réceptionné, lundi (…)
Sounon Boké arrêté en flagrant délit de crime contre la sûreté de l’Etat


16 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Sounon Boké Soumaïla, n’est plus libre de ses mouvements. Il est pris (…)
Le journaliste Biby Daouda inhumé ce mardi


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’animateur et journaliste Biby Daouda à la retraite à l’ex ORTB sera (…)
30 militaires et un civil déposé en prison


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Trente et un (31) personnes, dont un civil ont été déposées en prison (…)
La Police interpelle 82 personnes pour diverses infractions


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les éléments de la police républicaine ont procédé à plusieurs (…)
Décès du promoteur de l’université privée Houdégbé


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Professeur et ancien député Octave Cossi Houdégbé a rendu l’âme (…)
Ladji renaît grâce au PAPC


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La mise en œuvre du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (…)
Le colisage du matériel électoral en cours à Akpakpa


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a entamé, lundi 8 (…)
Chabi Yayi placé en garde à vue


15 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Interpellé dans la nuit du samedi au dimanche 14 décembre 2025, Chabi (…)
Un nouveau régisseur nommé à la prison civile d’Abomey-Calavi


14 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A la prison civile d’Abomey-Calavi, un nouveau régisseur est nommé (…)
Savalou dit « non au chaos » et « oui à la stabilité »


14 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce samedi 13 décembre 2025, les populations de Savalou, dans le (…)
Le Borgou fait une marche citoyenne pour défendre la paix et la République


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les populations du département du Borgou ont exprimé ce vendredi 12 (…)
Le Bénin et le Nigéria affichent leur unité après la mutinerie manquée


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En marge des travaux de la 95e session ordinaire du Conseil des (…)
Une première édition couronnée de succès pour le Cotonou Comedy Festival


12 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Du 1er au 6 décembre 2025, Cotonou a accueilli la première édition du (…)
Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou


11 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou

Plus de 1200 artisans en formation grâce au projet ARCH


11 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les formations annoncées en novembre 2025 dans le cadre du programme (…)
Job Emploi : Recherche d’un grutier et d’un hydrographe


11 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T .poste (…)
