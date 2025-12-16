Keith Sonon boucle 15 jours et prolonge

L’Amazone en Cheffe, Keith Sonon a bouclé dans la soirée de ce mardi 16 décembre, 15 jours consécutifs de cuisine non-stop au Palais des Congrès de Cotonou.

L’Amazone en Cheffe, Keith Sonon poursuit son marathon culinaire entamé le 1er décembre. Elle a bouclé dans la soirée de ce mardi, 15 jours de cuisine non-stop.

Avec l’ambition de porter haut les couleurs du Bénin, Keith Sonon a démontré une résilience exceptionnelle. Après avoir dépassé la barre des 15 jours, l’Amazone en Cheffe a décidé de prolonger son exploit. Dans une atmosphère mêlant ferveur populaire et admiration, le public béninois continue de suivre heure après heure cette performance inédite.

Durant ces quinze jours d’endurance extrême, l’Amazone en Cheffe a bénéficié d’un soutien massif (encouragements de citoyens, présence de personnalités publiques, relais sur les réseaux sociaux).

A.A.A

16 décembre 2025 par ,