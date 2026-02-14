Kassim Labo élu maire de Malanville

La commune de Malanville a un nouveau maire. Kassim Labo a été élu ce samedi 14 février 2026 à la tête de l’exécutif communal, à l’issue de l’installation du conseil communal issu des élections communales de 2026.

Élu sous la bannière de l’Union Progressiste le Renouveau, Kassim Labo succède à Gado Guidami, membre du Bloc républicain, qui dirigeait jusque-là la municipalité. Sa désignation marque ainsi un changement à la tête de la commune.

Le conseil communal a également procédé à l’élection des adjoints au maire. Bio Marcos Imorou a été désigné 1er adjoint, tandis que Moussa Imorou Amadou Alfa-Zazi occupe le poste de 2e adjoint.

Avec cette nouvelle équipe, Malanville ouvre une nouvelle page de son administration locale.

