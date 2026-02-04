Karine Bachongy, nouvelle représentante résidente de la Banque mondiale au Bénin

Le Groupe de la Banque mondiale a désigné Karine Bachongy comme nouvelle représentante résidente au Bénin, selon un communiqué de l’institution en date du 1er février.

Nommée représentante résidente de la Banque mondiale au Bénin, Karine Bachongy a pour mission de coordonner l’action des différentes branches du Groupe. Elle devra notamment veiller à la bonne exécution des projets en cours et approfondir le dialogue avec les autorités béninoises et les partenaires techniques.

À son entrée en fonction, la nouvelle représentante résidente de la Banque mondiale a salué les progrès enregistrés au Bénin ces dernières années, tout en affirmant sa volonté de renforcer une coopération qu’elle juge prometteuse, afin d’apporter des solutions concrètes aux besoins des communautés.

De nationalité française, Karine Bachongy évolue au sein du Groupe de la Banque mondiale depuis plus d’une décennie. Ancienne responsable mondiale des questions de genre et d’inclusion économique à l’IFC, elle a également accompagné plusieurs gouvernements sur des projets de partenariats public-privé, notamment dans la santé, l’éducation et le logement abordable. Son parcours inclut aussi la direction d’hôpitaux publics et des fonctions dans de grands groupes du secteur sanitaire.

Au Bénin, le portefeuille de la Banque mondiale représente aujourd’hui 3,5 milliards de dollars, répartis entre 23 projets nationaux et régionaux.

M. M.

4 février 2026 par ,